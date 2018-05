URGEN A REFORESTAR

Se contaminarán bosques de Texcoco con NAICM: AMPF

"Texcoco no aguantará una urbanización más", detallaron especialistas que "llegue quién llegue a la Presidencia" es urgente que mitiguen el impacto ambiental

JUAN LÁZARO 21/05/2018 07:18 p.m.

Bosques de Texcoco (Especial)

TEXCOCO, Estado de México (La Silla Rota).- Para el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales (AMPF), Jesús Martín Cuanalo, no se puede negar la realidad de que el aeropuerto no se va a quitar del ex lago de Texcoco "llegue quién llegue a la presidencia de la República", por ello, es urgente que se empiece a mitigar el fuerte impacto ambiental que recibirán los bosques de Texcoco, ya que tendrá directamente la contaminación que dejarán los aviones.

Aseguró que para empezar se tienen que restaurar de forma inmediata más de 10 mil árboles en la parte alta de la montaña; así como también ríos, ya que hay una crisis de agua.

LEE TAMBIÉN: Alistan pobladores protesta contra Nuevo Aeropuerto

Por otra parte, comentó que cuando el aeropuerto ya esté en operaciones, la contaminación va a impactar en Texcoco, por ello, la necesidad de rehabilitar miles de hectáreas de árboles para que purifique el aire y se conserve el agua.

"Si no se hace un ordenamiento territorial, se va a seguir poblando Texcoco y habrá un mayor consumo de agua, pero Texcoco no aguanta una urbanización más", añadió.

El especialista forestal recomendó fijar objetivos para restaurar la parte alta de la montaña, donde tan solo el año pasado un incendio arrasó dos mil 500 hectáreas de árboles.

Asimismo, cuatro ejidos de Texcoco participaron en la reforestación de las primeras dos mil hectáreas, luego de que "todo la vida" de los bosques no se les había prestado atención para su reforestación.

Cuanalo detalló que a través de la empresa INyDES se sembraron un millón y medio de árboles en los ejidos de San Miguel Coatlinchan, Santa María Nativitas, Bienes Comunales de San Jerónimo Amanalco, y Tlaminca de Tezcutzingo.

En dicho lugar, las autoridades ejidales reportaron hasta el 80 por ciento de aprovechamiento y la reforestación, en su primer intento de recuperar sus bosques, pero se debe de continuar la reforestación de miles de hectáreas por el fuerte impacto que recibirá del aeropuerto cuando esté en operaciones.

Cada hectárea reforestada en este primer programa de reforestación por parte de los ejidos cuenta con certificado de cumplimiento emitido por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Jesús Cuanalo aseguró que las propias comunidades de la montaña de Texcoco pueden dar mantenimiento a sus bosques, solo es cuestión de que reciban el apoyo del gobierno federal para rehabilitar "el pulmón verde" de la región texcocana.

fmma

LEA TAMBIEN No nos cerramos a la construcción del NAICM: AMLO El candidato López Obrador señala que de ganar la elección hablará con el presidente Enrique Peña Nieto sobre el tema

LEA TAMBIEN Concesionar aeropuertos, el gran negocio para la IP Especialistas en aviación destacan la alta rentabilidad para las empresas de operar un aeropuerto, aunque reconocen que es muy compleja la concesión