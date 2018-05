PUGNA POR NAICM

NAICM: AMLO insiste en licitación "fast track"; gobierno prefiere ser el propietario

En el caso de que el NAICM se concesionara, los rendimientos sobre el capital invertido serían para la IP concesionaria, no para el gobierno, como sucede con OMA, ASUR y GAP

REDACCIÓN 10/05/2018 00:29 a.m.

Con base en la información del Gobierno Federal, el 70% del financiamiento de la obra proviene del sector privado y solo 30 centavos de cada peso del sector público.

Luego de que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) se manifestara en favor de una posible concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) hasta después de concluida su construcción, el candidato presidencial por la coalición "Juntos haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó este mecanismo e insistió en que se concesione desde ahora para su construcción y se dejen de invertir recursos públicos.

Sin embargo, el Gobierno Federal argumentó que lo que más le conviene al país es que el propio gobierno federal sea el propietario y operador de la nueva terminal, por lo atractivo de los ingresos que se generarán.

AMLO insistió:

"Nosotros lo que no queremos es que se gaste tanto en construir el aeropuerto en Texcoco. Porque es una inversión hasta ahora estimada de 300 mil millones de pesos (...) no concesionarlo hasta que esté terminado porque ahora sí que como se decía antes cuando estábamos chamacos, niños: nos arruchan (...) que se haga la licitación ya y que ya no invierta el Gobierno Federal que los que están construyendo el nuevo aeropuerto, que tienen suficiente dinero, que ellos hagan la inversión y ellos Corran los riesgos", explicó en entrevista.

El puntero en las encuestas para la elección presidencial agregó que no tendría sentido la propuesta del Grupo Aeroportuario y reiteró su propuesta de construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía como opción a una posible cancelación de la obra en los terrenos del lago de Texcoco.

EXPLICANDO EL TEMA

Al debate nuevamente le entró el Gobierno Federal. El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, defendió el esquema bajo el que se ideó el NAICM y destacó que este no se concesionó porque estratégicamente es el más rentable.

Señaló que "a finales de 1990 México exploró la posibilidad de concesionar aeropuertos y en aquellos momentos se llevaron a cabo diversos procedimientos concesionarios para muchos de ellos, pero se conservó el AICM por una razón estratégica, es el más rentable y los ingresos que genera son atractivos para el gobierno".

En el caso de que la nueva terminal se concesionara, bajo el modelo de los grupos aeroportuarios OMA, ASUR y GAP, los rendimientos sobre el capital invertido serían para el concesionario, de acuerdo con GACM.

Además, en apartado digital del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en web del Gobierno Federal, se argumenta lo siguiente:

No hay deuda pública. El financiamiento de la obra no generará deuda pública, ya que se financiará con los ingresos que genera la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del actual aeropuerto y con los ingresos futuros del Nuevo.

Recursos propios. Los recursos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, provienen del presupuesto de Egresos de la Federación, así como créditos bancarios y emisiones de bonos.

Capacidad. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es seis veces más grande que el aeropuerto actual.

Con base en la información del Gobierno Federal, el 70% del financiamiento de la obra proviene del sector privado y solo 30 centavos de cada peso del sector público.

El martes pasado, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), declaró que la idea de concesionar el NAICM es viable, tal como lo sugirió en días pasados el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Federico Patiño, director general del Grupo, a cargo de todo el proyecto dijo:

"Es una decisión de política pública, puede ser alternativa porque es un proyecto viable, un proyecto rentable, que genera su propia fuente de pago, y, por lo tanto, sí es un proyecto que se puede concesionar".

Si el gobierno lo hace, generaría confianza entre los inversionistas, aseveró el directivo, previo a participar en el XVI Foro Nacional de Turismo, aunque no dio más detalles.

Aunque aclaró que no todos los proyectos se pueden concesionar, reiteró que el NAICM sí, en caso de que el gobierno decidiera que la iniciativa privada continúe con el desarrollo de la obra.

Patiño resaltó que el diseño del proyecto aeroportuario implica que un porcentaje de su financiamiento provenga del sector privado y otro del público y, una vez que empiece a operar, el proyecto generará un flujo suficiente para regresar al Gobierno federal su aportación y un rendimiento.

