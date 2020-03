Zoológico de Chapultepec, más animales muertos que vivos; dos especies originarias de México las más afectadas

En siete años el Zoológico de Chapultepec ha reportado la muerte de 2 mil 232 animales que se exhiben dentro de uno de los parques más famosos del mundo, lo que pudiera duplicar el número del total de organismos vivos que actualmente alberga dicho parque.

Datos proporcionados por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) del gobierno de la Ciudad de México a La Silla Rota, obtenidos vía transparencia, muestran que el número de decesos duplica el inventario de organismos vivos que son exhibidos cada día y que asciende a 1 mil 236 ejemplares, según lo encontrado en el sitio en internet de la dependencia de gobierno.

Entre las especies con mayor número de muertes están dos originarias de México y que se encuentran en peligro de extinción como son el Ajolote de Xochimilco y el Teporingo o Conejo de los volcanes.

Tan solo en 2013, el año que registró más muertes, de los 625 decesos, 400 fueron teporingos. Pero no fueron los únicos.

(Teporingo del zoológico "Los Coyotes". Cuartoscuro, 2016)

El director general de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, Fernando Gual Sill, funcionario a cargo de la coordinación de los tres zoológicos en la ciudad de México, el de Chapultepec, el de San Juan de Aragón y el de los Coyotes, consideró que la cantidad de animales muertos es natural.

"La mortalidad en un zoológico es algo natural. El 100 por ciento de los animales que hoy vemos, dependiendo la longevidad de cada especie se van a morir, la mayoría de los animales tienen un ciclo más corto que el nuestro, la mayoría son muy pequeños y metabolismo más fuerte. Mueren a los pocos años y es natural", expresó en entrevista con La Silla Rota.

Te puede interesar Rescatan a 5 perros de peleas clandestinas en Cortazar; una perrita acababa de parir

Respecto al número de teporingos y ajolotes muertos, dijo que así como nacen, mueren, y descartó que se deba a problemas de consanguinidad.

"Se han hecho estudios genéticos y aparentemente no había consanguinidad como la había en otros grupos, no la que quisiéramos pero sí suficiente para su reproducción", aseguró.

"Esos animales nacen muchos en una temporada, pueden nacer en cualquiera pero coincide su mayor crecimiento con la época de lluvias. Aunque están en un albergue tratamos sea lo más natural posible, no podemos estar encima de ellos en los partos, son de este tamañito, ellos ponen sus nidos. El zacatuche su vida gira alrededor del zacatón y Áreas naturales Protegidas (ANP) donde hacen brechas cortafuegos, en esos sitios nos permiten recolectar zacatón para ponérselos en sus exhibidores para nidos, comen sus hojitas, le rascan y se refugian, tenemos la fortuna de que vivimos cerca entonces lo traemos.

"Nace un conejito, llueve, si su nido no estaba tan bien protegido se muere de neumonía, nacen muchos y mueren muchos. Un alto porcentaje de la mortalidad en esos años fue de teporingos crías y eso es lo más natural en todas las especies, tienen un potencial de crecimiento exponencial, todas las especies como población tienen potencial de crecimiento exponencial pero hay límites, hay carencias de alimentos, sequía, no hay agua falta espacio para todo. Tienen posibilidad de crecer mucho porque se van a morir mucho. Como las tortugas, pone 200 huevos con que uno regrese y pone 200 huevos se preserva especie. En zoológicos pasa, con algunos animales, se mueren mucho en edad temprana".

Algo similar ocurre con los ajolotes, que ponen 200 huevos de los cuales nacen embrioncitos, pero un aumento de temperatura puede ocasionar la muerte de algunos, mientras que otros sobreviven, agregó.

"Nosotros reportamos todo. Era una larvita de este tamaño, se reporta que nació pero al otro día murió porque el PH del agua varió, lo reportamos como baja. Es información importante para nosotros. Afuera aparece ´se murieron mucho´. Sí, es lo natural".

-¿Una población de 400 teporingos que muere en un año es normal?

-Es normal con respecto al número de nacimientos que hay, algunos sobreviven y son los que mantienen la población. Son especies en peligro de extinción tanto el ajolote como el lobo mexicano, como el teporingo son especies en peligro de extinción que afortunadamente estamos haciendo esos esfuerzos las tres especies las tenemos en el zoo, es un trabajo de colaboración".

Sin embargo, para la ex directora del zoológico de Chapultepec, Marielena Hoyo, es inexplicable la muerte de 400 teporingos en un solo año y lo atribuye a que los teporingos pueden pertenecer a un mismo grupo consanguíneo. Introducidos en 1984, se han cruzado entre parientes muy cercanos desde entonces e ignora si metieron sangre nueva.

"Solo deduzca que los defectos van debilitando a cualquier especie", explicó, y lo del nacimiento en temporada de lluvias lo desestimó. Incluso, si hubo tantos animales, pudieron haberlo reintroducido.

Recordó que entonces introdujo 12 animales, estaban marcados con un arete, y permitía saber quiénes fallecían y cómo. "Eso a mí me habla de que si no han introducido sangre nueva estamos teniendo ya un vicio tremendo que los mismos parientes, de por sí tienen frecuencia alta, y entonces si tienes tantísimos. Me platicaban en el sexenio anterior que no salían todos, tenían unos en exhibición y otros en jaula como si estuvieran criando entonces no se sabe en realidad qué efecto pueden que no se muevan tanto y que cuando reproduzcan no esté controlada reproducción genéticamente y tengamos animales genéticamente".

MUEREN LOBOS, UN GORILA, UN RINOCERONTE...

De acuerdo con la solicitud de transparencia, durante 2013 también fallecieron culebras, venados, murciélagos, ajolotes e incluso un oso polar.

Te puede interesar "Cuacualandia", última morada de caballos carretoneros del Edomex

Para el año 2014 el número de organismos que murieron dentro del parque fue de 387, entre los que se reportan cocodrilos, teporingos, murciélagos, ajolotes, tortugas, cebras, jirafas, venados, tucanes, rinoceronte, mono aullador, avestruz, y especies nativas de alta fragilidad como el mono araña y el lobo mexicano.

En 2014 no fue el único año cuando se reporta la muerte de un ejemplar de lobo mexicano. Se registró uno más en el año 2015 como parte de los 351 organismos que murieron durante ese año.

En el año 2016 se reportó la muerte de tres ejemplares más de lobo mexicano, así como de otras especies como bisontes, hipopótamos, un ocelote y una cara cal. En este año, el parque registró la muerte de 234 animales, entre ellos el gorila Bantú luego de que iba a ser trasladado a Guadalajara Jalisco, para que se apareara con una hembra pero murió por una fibrosis miocárdica.

(Ejemplar de lobo en el Zoológico de Chapultepec. Cuartoscuro, 2018)

Para el 2017 el número llegó a 228 y en el 2018 el parque reportó el menor número de organismos muertos, 202 ya que para el 31 de octubre de 2019 el registro de muerte fue de 205, entre las que destacan un jaguarundi, un saraguato, un jaguar, un zorro ártico y dos cocodrilos.

De acuerdo con la solicitud de información, entre las causas de la muerte de los organismos, destacan las relacionadas con procesos infecciosos (671 casos), metabólicos (518), choque (299), traumautismo (288), los casos en que no se determinó la causa, (278) y los crónicos degenerativo (52), y el resto son casos donde fueron devorados e incluso por eutanasia o intoxicación.

ES NORMAL, NACEN Y MUEREN MUCHO: DIRECTOR DE ZOOLÓGICOS

Entrevistado a unos pasos del espacio que ocupan los osos panda, Gual Sill explicó que incluso en los zoológicos los animales viven más que en su vida libre, donde enfrentan diversas amenazas como los depredadores, la competencia por los recursos, la época de estiaje o la sequía.

"Amenazas como lo que está pasando en Australia, incendios en que koalas se trepan al eucalipto y se queman, son cosas que no se pueden controlar y en el zoológico tenemos medidas preventivas, vacunas, desparasitaciones, una dieta adecuada para que vivan a veces dos o tres veces más que en la vida libre".

Pero al mismo tiempo su mayor longevidad ocasiona que tengan padecimientos que en su vida libre no tienen. "Hay por ejemplo en grandes felinos, leones, tigres, jaguares, alta incidencia de trastornos renales crónicas", y recordó el caso de la tigresa de Bengala Girindra, quien ante una insuficiencia renal crónica progresiva que mermó su salud y calidad de vida, recibió la eutanasia el 10 de enero pasado.

Respecto al caso de Bantú, fallecido en 2016, cuya muerte resultó polémica ya que hubo algunos expertos que denunciaron que iba a ser trasladado sin haber sido revisado, y que además le costó el cargo a quien entonces estaba a cargo del zoológico, Juan Arturo Rivera Rebolledo, el actual director consideró que el gorila fue víctima de fibrosis miocárdica, como otros ejemplares de su especie, un malestar que no se puede detectar tan fácil.

"Bantú murió de fibrosis miocárdica, en humanos nos dan infartos y eso es natural y hasta a los jóvenes les da infartos o a cierta edad da en humanos. En gorilas viven más años que en vida libre y el principal problema es la fibrosis miocárdica.

"La forma (de detectar) es con una biopsia del corazón, entonces si a un humano le hacen una biopsia es un riesgo altísimo que se quede en cirugía; en humanos hay otras pruebas, en gorilas apenas se está viendo qué pruebas nos pueden dar un indicio pero la prueba certera es esa. O muchas veces lo vemos en la necropsia como fue el caso".

Gual Sill, que llegó con la nueva administración al cargo, pero que hace años hizo su servicio social en el zoológico, estuvo unos años, después se dedicó a la academia y otros proyectos, explicó que a veces es la forma como se presenta la noticia lo que causa polémica, pero Bantú ya tenía una dolencia.

"Tenemos que informar pero hay que tener todo lo que hay detrás de esto. Bantú así lo hubieran anestesiado para hacer un diagnóstico pudo haberse complicado la anestesia por ese problema. La idea era trasladarlo para reproducirlo a Guadalajara, era importante para el zoológico que estuviera en pareja o un grupito de tres, la de malas tenía este problema pero murió de fibrosis miocárdica que era un padecimiento que no se iba a curar de eso".

En contraste, presumió que con esfuerzos binacionales ha habido casos de éxito como son el rescate del lobo mexicano y del cóndor americano.

BANTÚ Y SU EXTRAÑA MUERTE

Marielena Hoy fue directora del Zoológico entre 1984 y 1997, y durante su gestión le tocó ver la fiebre por Tohui, el oso panda nacido en México y para el cual las filas para verlo llegaban hasta la columna de los Niños Héroes.

También atestiguó el nacimiento del gorila Bantú en 1992 y que murió en 2016, animal por el que sintió un cariño especial y cuya muerte atribuye a negligencia. Incluso cuando se supo que estaba grave dice que le llevó gente experta a la titular de Sedema ese año, Tanya Müller para que ayudara, pero eso rompió la relación entre ambas y el caso se cerró.

"Incluso el caso se politizó y Mancera dijo que desde el gobierno de Peña Nieto se usó el tema para atacarlo. Peña Nieto no tenía ni un canario, era ajeno a los animales", recordó.

Aseguró que la idea era trasladarlo a Guadalajara para que se reprodujera, pero ante son le realizaron exámenes.

"¿Cómo lo llevan a programa reproductivo sin un examen previo? Si lo vas a dormir es lo menos que puedes hacer. Cuando te van a hacer una cirugía te hacen una serie de exámenes, si eres varón de 40 años algo va, hasta cardiaco todo lo que pudiera meterte a la crisis, pero no le hacen nada al animal, ahí hay una negligencia".

Recordó que un médico le contó la serie de irregularidades y que ella se las contó a Müller, pero a las dos semanas él recibió el ofrecimiento de un cargo menor y se desdijo.

"Una veterinaria demostró los malos puntos en la autopsia, pero es difícil acusarlos de negligencia entre ellos se van a cubrir".

Hoyo recuerda que hubo otros animales muy queridos por ella que murieron en el periodo mencionado como la osa polar Nanuca, que ya estaba de edad avanzada, pero en otros casos consideró hubo desinterés del entonces director.

Recordó que en 2014 durante una reunión que hubo entre funcionarios, a la que asistió el entonces consejero jurídico José Ramón Amieva, para revisar una legislación sobre animales, y en la que estaba también Rivera, supo de la muerte del rinoceronte blanco Khartoum, y se lo informó al director del zoológico, cuya reacción la sorprendió.

Te puede interesar Rescatan aguilillas, monos y hasta un león en Yucatán, Chiapas, SLP y Puebla

"Le hice cara para que se parara y dijo sí, sí, y se fue a cenar, así le importó. Yo me enojé mucho con él, como puede ser tan cínico luego de saber que se murió un rinoceronte, el único que quedaba". No fue la única diferencia.

"Tuvimos fricciones porque le decía ´tienes mal este animal, este otro´ y como que le empezó a molestar".

Bantú fue la gota que derramó el vaso y lo quitaron por el caso.

Actualmente, afirmó que hay animales que no exhiben pero que sufren, como es el caso de la cebra Caro, que fue trasladada de San Juan de Aragón Cahpultepec y que lleva casi un año sin ser exhibida, ya que por una alergia tenía tanta comezón que se frotaba para rascarse y hasta se sangraba.

"Me mandaron una foto con la hembra y la pared estaba ensangrentada, se estaba lesionando, ya no aguantaba la comezón".

Pero además a los animales importantes les ha dado por matarlos de senectud, como un chimpancé que está en San Juan de Aragón pero es el más longevo. "Ya programaron la muerte de Congo, es el más longevo, lo anunciaron con 46 años y una parejita Yuli que ya se ve muy amoladita".

Considera que los directores a veces tienen tanto trabajo que no se pueden dedicar a lo que deberían que son los animales.

"Yo creo están rebasados, tienen trabajo administrativos los directores (hoy) están desperdiciando un buen médico por un mal administrador, es un director que es médico, pero está atendiendo problemas burocráticos, con sindicato, juntas con autoridades. Tanya Müller se llevaba a bicicletada al director del zoológico. Yo estaba 24/7 y no me daba tiempo", concluyó.

(diego joaquín)