Zapatistas se unen al Paro Nacional de Mujeres: "No están solas"

"Vivan las mujeres zapatistas, vivan las mujeres que seguimos en la lucha, vivan las mujeres de la Junta de Buen Gobierno. Las mujeres Zapatistas ya no queremos más violencia, ya no queremos más asesinatos de mujeres, organizadas y sin miedo, seguimos adelante. No están solas", fueron algunos de los mensajes que lanzaron desde las afueras del caracol (una forma de comunidad zapatista) en Tulancá.