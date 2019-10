Zaldívar señala a Calderón de graves intromisiones en la SCJN

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reveló en entrevista en el programa JohnYSabina de Canal Once que a diferencia de otros presidentes, el actual mandatario no ha ejercido ningún tipo de presión en los temas que se manejan en la Corte.

A pregunta de John Ackerman sobre su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro Zaldivar aceptó que tiene coincidencias con el mandatario, especialmente en el combate a la corrupción. Aceptó también tener una relación afectuosa y cordial e inclusive, destacó que hasta ahora, López Obrador ha sido respetuoso con el Poder Judicial, algo que no sucedió siempre con otros expresidentes.

El presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando… cosa que también he dicho, no se puede decir de otro presidente, que sí amenazó, que sí presionó, y que yo no sólo soy testigo porque fui objeto de esas presiones con Felipe Calderón, dijo el ministro.

Zaldívar, dijo que durante el sexenio, Felipe Calderón presionó y amenazó a los ministros, incluyéndolo a él, con tal de conseguir resoluciones judiciales a su favor.

Sobre la renuncia de Eduardo Medina Mora, el ministro prefirió no hacer ningún tipo de comentario pues fue una decisión personal.

Ante la ausencia del exministro, Zaldívar exhortó a sus compañeros de la SCJN a considerar que, como no se sabe cuánto tiempo estarán incompletos, deben asumir su responsabilidad de Estado al votar asuntos delicados.

La ausencia de Medina Mora afectó la votación del resto de los ministros, luego de que ayer la Corte discutió la invalidez de diversos artículos del Código Penal de Veracruz relacionados con el delito de secuestro; sin embargo, debido a que el ahora exministro Medina Mora no estuvo presente en la sesión, sólo 10 ministros emitieron sus votos.

Ayer, la Cámara de Senadores avaló la renuncia planteada por el exministro Medina Mora con 111 votos.

