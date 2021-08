Zaldívar pide a Vargas dejar la presidencia del Tribunal Electoral

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, llamó al magistrado José Luis Vargas a dar un paso a un lado, pues ya no hay condiciones para que siga como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"¿Qué conviene? Dar un interinato a la presidencia o una nueva elección con una candidatura más legitimada", manifestó el ministro en conferencia de prensa.

Zaldívar destacó que este conflicto debe resolverse con diálogo y altura de miras, ya que es un asunto político y no jurídico.

"La permanencia de la presidencia del magistrado José Luis Vargas ya no es viable. No hay condiciones para que él siga en el cargo que dice seguir ostentando; y me parece que con responsabilidad debería dar un paso adelante y permitir que se retorne a un canal de institucionalidad y que la mayoría decida quién debe ser la presidenta o presidente del tribunal", indicó.

Destacó que en la reunión que celebró ayer con el G5 de los magistrados, observó un ánimo constructivo para encontrar una salida a la problemática por la que atraviesan.

"El Tribunal Electoral se encuentra desprestigiado por estos conflictos internos. Yo seguiré apoyando las decisiones de ellas y ellos, así como la construcción de un acuerdo que es pero se llegue muy pronto para responder este conflicto", dijo y destacó que por la autonomía del Tribunal sus opiniones serán de manera independiente desde el rol de coadyuvante.

"Creo que debería integrarse a todo el sistema de disciplina del Consejo, si nosotros hubiéramos tenido las atribuciones que tenemos con los tribunales colegiados o de circuito, esta crisis jamás se hubiera llevado a cabo porque hubiéramos intervenido a tiempo ante una serie de prácticas que se llevaron a cabo y fueron censuradas por la opinión pública y nosotros no podíamos actuar", comentó.

El ministro Zaldívar también negó cualquier tipo de animadversión contra el magistrado Reyes Rodríguez como titular del Tribunal, a partir de la elección que realizó el G5 el miércoles.

"Yo no tengo intención de vetar a nadie, en el TEPJF no tengo voto no veto", dijo. "El magistrado Reyes Rodríguez me parece un magistrado serio, probo, no tengo ningún tema no problema con él".

Y planteó dos escenarios: abrir un plazo de transición con una presidencia de interinato mientras se abre camino a una candidatura más legitimada en la que podría participar el magistrado Reyes.

Sobre una posible propuesta del Poder Ejecutivo para negociar que el magistrado Reyes permanezca en el cargo de manera provisional, mientras se apuntala a la magistrada Janine Otálora como nueva presidenta del Tribunal, Zaldívar respondió "es absolutamente falso, el presidente lo único que pidió es que se respetará la decisión que se tomará dentro del Tribunal, el presidente ha sido extraordinariamente respetuoso de los procesos internos del Poder Judicial".

Finalmente el titular de la Corte rechazó emitir cualquier posicionamiento o postura, sobre una probable reforma electoral en el Congreso durante la 65 legislatura que comenzará en 3 semanas.

¿QUÉ DIJO AMLO SOBRE EL TEMA?

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que Arturo Zaldívar, titular de la Suprema Corte, no tiene facultades para intervenir en el conflicto del Tribunal Electoral, por lo que llamó a los magistrados a resolver el problema.

López Obrador apuntó que el asunto del Tribunal será resuelto por los magistrados, pues se trata de una institución autónoma.

"Vuelvo a decir, deberían renunciar todos y que ya no metan la mano los partidos, hay que hacer un poco de historia, porque cuando se integró (el tribunal) la mitad (de los magistrados) los propuso un partido y la otra mitad otro, ya ven cómo eran los enjuagues antes", criticó.

Zaldívar y López Obrador conversaron en un desayuno ayer jueves sobre la destitución del magistrado José Luis Vargas de la presidencia del Tribunal Electoral; el presidente llamó a privilegiar el bien de México por "sobre las ambiciones personales".

Los cinco magistrados que apoyaron a Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo presidente del Tribunal, sostuvieron un diálogo con el presidente de la Corte para buscar la estabilidad.





ASÍ FUE EL CONFLICTO EN EL TRIBUNAL ELECTORAL





El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se convulsionó el pasado miércoles ante la determinación de cinco magistrados de destituir a José Luis Vargas Valdez y nombrar a Reyes Rodríguez Mondragón, en sustitución de éste.

Los magistrados electorales sesionaron en dos ocasiones y, en el choque entre los magistrados –durante la primera sesión– llevó a un relevo decidido por este bloque, ante lo cual Vargas Valdez enfatizó que él sigue siendo el titular de este organismo.

"Hay un solo presidente en funciones, que es su servidor, toda vez que el artículo 171 de la Ley Orgánica (del Poder Judicial Federal) establece que el periodo del presidente es de cuatro años y la única forma de suspender esa presidencia es por renuncia o porque concluya el mandato", dijo Vargas durante la Mesa de Opinión entre El Heraldo de México y La Silla Rota.

José Luis Vargas Valdez aseguró que presentará una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con base en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que sea ésta quien se pronuncie sobre la legalidad de los actos derivados del día de la sesión de este miércoles.

El artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que es facultad de la Suprema Corte "conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica".

En defensa de la decisión, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aseguró que la decisión se tomó de manera "independiente y autónoma", "de manera inédita, pero de cara a la ciudadanía", y que llegaron al hecho, luego de "una cadena de acontecimientos públicos", que pusieron en discrepancia al pleno de la Sala Superior.

Rodríguez Mondragón detalló que ya entabló conversación con presidentes y secretarios generales de partidos políticos, así como con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, para informarles del cambio en la presidencia del TEPJF.

"Yo no tengo por qué recurrir a la Suprema Corte, esta es una decisión de la vida interna, se tomó por quienes tienen las facultades de designar al magistrado presidente, solo tenemos que recurrir a la normativa constitucional [...] Si el magistrado Vargas cree que esos son los cauces legales, está en su derecho", dijo.

Vargas Valdez calificó la sesión a la que convocó la magistrada Janine Otálora Malassis, donde fue destituido, como "un albazo, una intentona por el control de una institución que, en todo momento, tendría que estar enfocada en atender los asuntos jurisdiccionales".





(Luis Ramos)