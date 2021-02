YOTAMBIÉN: impulsan escuela virtual para personas en silla de ruedas

Actualmente Dance on Wheels tienes 14 alumnos en sillas de ruedas que toman clases a distancia. Foto Cuartoscuro

Desde hace 25 años Dana Villarreal ha dedicado su vida al baile y aunque no sufre ninguna discapacidad hoy da clases en una silla ruedas.

Hace ocho años, Dana tuvo un accidente que la obligó utilizar por tres meses una silla de ruedas y fue ahí donde se dio cuenta lo complicado que resulta a las personas que no pueden caminar moverse en espacios públicos.

Por ello, el pasado 3 abril decidió crear el programa Dance on Wheels, una escuela de danza para personas en silla de ruedas, el objetivo es que tengan un espacio para seguir con su desarrollo físico y emocional, comenta la instructora de baile quien tiene 14 alumnos de distintas edades y orígenes.

Dana Villarreal lleva 25 años bailando. Por mucho tiempo utilizó sus piernas para ejecutar distintos pasos y coreografías. Hoy la dinámica es diferente: todas las tardes de lunes a viernes aparece en cámara para bailar distintos ritmos, desde pop en inglés hasta reguetón, pero ahora en una silla de ruedas.

El mayor beneficio para los alumnos de Dance on Wheels es rehabilitar los músculos a través del movimiento. Sin embargo, el objetivo de la escuela va más allá: deben desarrollar sus capacidades para sobrepasar sus propios límites. “Lo que quiero es que descubran que no se necesitan los pies para bailar, sino el corazón”, dice Villarreal.

Por ahora las clases son de una hora y se dividen entre 25 minutos de calentamiento, brazos, cardio, abdomen y estiramiento, y los 35 minutos restantes en ensayar las coreografías. Actualmente las clases son 100 por ciento virtuales debido a la emergencia por el covid-19, pero cuando sea posible las clases serán presenciales en Querétaro, donde vive Dana.

La coreógrafa tiene en mente participar en concursos y llevar a cabo una presentación en esta ciudad a finales de año. Eso sí, las clases a distancia seguirán tengo alumnos en Monterrey, San Luis Potosí, la Ciudad de México, y me pide que no quite las clases en línea aunque termine la contingencia.

La actividad que impulsa Dana es también una disciplina paralímpica desde 1998, cuando fue reconocida de esta forma por el Comité Paralímpico Internacional y se llevó a cabo el primer Campeonato Mundial de Danza en Silla de Ruedas, en Japón.

Desde entonces se han celebrado nueve mundiales más; el último fue en Bonn, Alemania en 2019. Se trata de un deporte que tiene sus propias reglas y en el que México también ha destacado: en 2017, la mexiquense Guadalupe Jazmín Torres obtuvo medalla de plata en el campeonato de Bélgica, y el año pasado, Haydee Reynosa Guerrero conquistó el mismo galardón.

