"Yo vengo de PGR, si quiero te desaparezco": funcionario amenaza a subordinado

"Yo vengo de PGR, niño pendejo, si yo quiero te levanto, te desaparezco si se me antoja", esas fueron las palabras de Eduardo Valencia Ramírez contra uno de sus subordinados, tras cometer una "terrible falta": salir por una ensalada para comer.

Valencia Ramírez funge como director general de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) desde el sexenio pasado, es uno de los pocos funcionados heredados del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los empleados de la CNPSS denuncian malos tratos, intimidaciones y hasta presiones para que firmen su renuncia.

A través de un audio difundido en Twitter, se escuchan las amenazas que Eduardo Valencia Ramírez hace contra uno de los trabajadores.

"Tú no sabes lo que es un respeto. No sabes lo que es respetar y tienes que aprenderlo. Te juro por mis huevos, cabrón, que lo vas a aprender. Así que ahora sí ya vete a tu lugar. Ahora sí me vas a conocer. Yo vengo de PGR, niño pendejo, si yo quiero te levanto, te desaparezco si se me antoja. Así que ten mucho cuidado con meterte conmigo porque por la buena, puta, soy un pan, pero por la mala soy un hijo de mi puta madre, eh. Que te quede claro".

Ante las palabras del funcionario, el subordinado pregunta si lo está amenazando, a lo que éste le responde: "Te estoy advirtiendo que te tienes que comportar, que tienes que aprender las reglas de esta Comisión".

Luego, Valencia Ramírez le dice al empleado que revisará personalmente su trabajo todos los días: "a partir de este momento voy a revisar tu trabajo diario y el reporte me lo vas a entregar a mí y no me lo vas a mandar por correo, me lo vas a entregar en la mano".

De acuerdo con los denunciantes, no solo Valencia Ramírez los maltrata, sino también Gabriela González Olmos, encargada de Recursos Humanos.

En el perfil oficial de Valencia Ramírez, mantiene 34 años de servicio en la Administración Pública.

Como bien lo dice en su amenaza, ha trabajado en la Procuraduría General de la República (PGR), también en la Secretaría de Salud (SS) y la Secretaría de Educación (SEP).

Versiones extraoficiales sostienen que Valencia Ramírez fue cesado de su cargo, aunque no ha sido confirmado.

