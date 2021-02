“Yo también estoy hasta la madre” en el Día Internacional de la Mujer

La sesión solemne en la Cámara de Diputados por el Día Internacional de la Mujer fue escenario para que las diputadas de oposición reprocharan a Morena por la cancelación de entrega de recursos a las estancias infantiles, la incertidumbre para los refugios de mujeres violentadas y también por los dichos del delegado de Veracruz, que calificaron de “nefastos”.

A nombre de la bancada panista, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas calificó de “nefastas” las declaraciones del súper delegado de Veracruz, Manuel Huerta, quien dijo que con las nuevas reglas de operación del programa estancias infantiles, donde los recursos se darán directamente a las beneficiarias, las familias podrán contratar a más “Yalitzas” para cuidar a sus hijos.

Señor delegado, no solo no ha entendido el impacto que tienen las estancias infantiles, sino que además usted se atreve a denostar a las empleadas domésticas. Hoy le aviso, que ese también es un comienzo de violencia, y hoy le digo a usted y a todos los encargados de la política pública de este país, incluido el presidente, que somos 61 millones de mujeres que los estaremos vigilando, que si nos cierran las estancias infantiles abriremos otras, que si nos quitan los refugios construiremos otros, que si no se respeta nuestra capacidad de aportar a la economía de este país, clamaremos a la comunidad internacional para hacerla valer”, dijo.

En tanto, la senadora priista Ana Lilia Herrera acusó que Morena en el Congreso y el presidente López Obrador “traduzca la confianza ciudadana en mecanismo de venganza política”, y en referencia a la corrupción que han señalado en los programas de estancias y refugios dijo que están inventando “males donde no puede generar bienes”.

Exijamos que cumpla el gobierno con su responsabilidad de implementar políticas públicas que vayan al fondo de los problemas. “Compañeras y compañeros, repartir dinero no es una política pública y el dinero no va a alcanzar para atender las múltiples necesidades que hoy seguimos exigiendo”, dijo.

Por otra parte, la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori Bojalil, elevó el tono y las palabras para pedir un alto a la violencia contra las mujeres, la que, dijo, empieza con comparaciones de “quién es más bonita que otra”.

“Yo también estoy hasta la madre. De ser llamada mala madre por ejercer mi profesión. Estoy hasta la madre de subir una foto en redes sociales y que me tundan con insultos, porque soy feliz con mi cuerpo. Estoy hasta la madre de vestir entallado y que piensen que lo que quiero es sexo. Estoy hasta la madre de que me digan que he estado con muchos hombres, como si ellos llevaran mi conteo. Estoy hasta la madre de que me llamen vulgar, porque un hombre se oye más cagado que una mujer diciendo groserías. Estoy hasta la madre de que seamos estereotipos”, aseveró.

JGM