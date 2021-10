Yo no vacunaría a mi nieto si tuviera entre 12 y 17 años: secretario de Salud

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que no es necedad la decisión de no vacunar contra covid a menores de 12 a 17 años y señaló que él no vacunaría a su nieto en ese rango de edad en este momento.

Al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado de la República, Alcocer Varela fue cuestionado sobre las razones para no inmunizar a niños y adolescentes contra el virus Sars-CoV2.

El secretario de Salud indicó que "no es que se quiera no vacunar. Si a mí me preguntan, a su nieto le vacuna, no, a esa edad, y esto lo vamos a empezar a definir, igual que la tercera dosis que también está en discusión, a partir del siguiente año, en el primer trimestre, se estima, de 2022.

"No es necedad ni otra cosa y desde luego pues tenemos que estar atentos a esa evolución", enfatizó Alcocer Varela, ante las críticas de que el gobierno no vacuna a los menores en ese rango de edad, a pesar de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio su autorización y que una jueza ordenó a las autoridades inmunizarlos.

Alcocer Varela explicó que no se aplica la vacuna a los adolescentes en general porque todavía están desarrollando su sistema inmune y no se conoce si esto podría alterarlo.

"Los niños de 12 17 años tiene la posibilidad claramente y biológicamente de tener esa defensa, al ponerles una vacuna en la cual todavía excepto para una de las vacunas que es la de la que tiene ya aprobada la OMS, que es la de Pfizer, podrías tener alguna limitación, no les va pasar nada, ninguna limitación a su desarrollo natural normal, y su sistema inmunológico para enfrentar otras enfermedades en el curso de su vida", señaló.

Por eso justificó el que en este momento sólo se inmunice a los menores que tiene alguna otra enfermedad ya que ellos tienen un sistema inmune que los pone en mayor vulnerabilidad si se infectan de covid.

(Luis Ramos)