''Yo no soy vocero ni nada de la Coparmex": Javier Lozano

Luego de que ayer se diera a conocer que Javier Lozano Alarcón colaboraría como ''vocero especial'' de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Puedes leer: Nombran a Javier Lozano como nuevo vocero especial de la Coparmex

Esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el exsenador informó que no será ''vocero especial'' para la defensa del Estado de Derecho de la Coparmex, lo cual lamenta porque había trabajado meses en planear un proyecto.

''Yo no soy vocero ni nada de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, no supo manejar la situación, se dejó presionar y me desinvitó de forma desaseada horas después de anunciare'', dijo Lozano Alarcón.

El abogado dijo que con gusto ''le habría entrado'', pues pensó que iba a dar un buen resultado, ya que la Coparmex es una voz muy fuerte del sector privado.

''Yo así no le entro. Lo lamento porque lo importante eran los resultados finales, es un error que no haya voceros, le estamos dejando todo al presidente... A veces es mejor tener un buen nombre que tener un buen puesto'', mencionó Lozano.

Ayer por la noche, la Coparmex reconsideró el nombramiento de Javier Lozano Alarcón como ''vocero especial'' para la defensa del Estado de Derecho. La dependencia emitió un comunicado en su cuenta de Twitter en el que asegura que el único titular de la vocería es el Presidente Nacional Gustavo de Hoyos Walther.

Aclaración a la opinión pública con respecto a la incorporación de @JLozanoA como asesor técnico en @Coparmex https://t.co/U7PMS06Lrd pic.twitter.com/gYYuFRKA1j — Coparmex Nacional (@Coparmex) April 29, 2020

(Karla Alva)