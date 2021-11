"Yo no pedí vivirlo": legisladoras cuentan su historia de violencia en el 25N

"Hoy enfrento una demanda por violencia política de género, una denuncia en contra de un comunicador en Aguascalientes. Eso, sus dichos, fue tolerado por compañeros de mi ex partido en Aguascalientes y en la Ciudad de México. Yo no pedí que me atacaran, yo no pedí que desde mi propio partido se tolerara la violencia hacia mí, pero hoy ya estoy fuera para luchar, y seguiré luchando".