Yo no pateé el avispero del narco: Felipe Calderón

El expresidente Felipe Calderón anunció, justo hace una semana, la publicación de su nuevo libro “Decisiones Difíciles”, hoy comienzan a surgir pasajes de dicha obra dados a conocer por El Universal, quien tuvo acceso a un adelanto.

Calderón rechaza las constantes declaraciones de el presidente Andrés Manuel López Obrador en las que asegura el exmandatario pateó el avispero del narcotráfico.

En el libro, Felipe sostiene que la violencia se generó por la disputa territorial entre los grupos criminales y no por enfrentarlos.

“Yo no pateé ningún ‘avispero’ como usted dice. El ‘avispero’ ya estaba adentro de la casa y las ‘avispas’, cada vez más violentas y venenosas, se estaban dispersando por toda la casa común y estaban lastimando a muchos y amenazando a todos los mexicanos”.

Calderón recuerda que Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del Andrés Manuel y ex gobernador de MIchoacán, fue el primero de muchos mandatario que le solicitaron al expresidente la presencia de las fuerzas federales ante el avance del narcotráfico.

El expresidente asegura que su estrategia contra la delincuencia organizada sí dio resultados y funcionó.

Para Felipe su sucesor y exmandatario Enrique Peña Nieto no siguió con su estrategia, lo cual lamenta, pues desapareció la Secretaría de Seguridad, desmantelaron la Plataforma México y redujo el presupuesto en seguridad.

Calderón critica que tanto Peña Nieto como el propio López Obrador hayan desaparecido a la Policía Federal.

Por otra parte, Calderón Hinojosa dio a conocer que en 2006, cuando ganó las elecciones, sólo pudo ver tres veces al entonces mandatario Vicente Fox, y en una de las reuniones tuvo la oportunidad de preguntarle por los temas de inseguridad, narcotráfico y crimen organizado. En esa ocasión, Fox le dijo “Con eso no hay que meterse”.

También relata que le envió una carta a López Obrador el pasado 1 de diciembre de 2019, justo cuando cumplió un año de gobierno, en la que hace una recomendación muy precisa: “Con mucho respeto le sugiero, señor presidente: ‘Revise bien la casa’.”.

Le sugiere, además, mantenerse cercano a los procesos de control de confianza de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR).

En esta carta, Calderón reconoce que son públicas las discrepancias con López Obrador y desea que tenga éxito en su gobierno.

El expresidente le dice que puede rectificar y convertirse en un gran presidente, reconocido por la historia, y “no como alguien que polarizó al país, destrozó su economía, reconstruyó el poder hegemónico y en cuyo mandato se consolidó la captura del Estado por parte del crimen organizado. México no lo merece”.

En la misiva, el expresidente recuerda el “Culiacanazo”, cuando las Fuerzas Armadas dejaron en libertad al hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, Ovidio Guzmán, bajo el argumento de salvar vidas. Al respecto dijo generó una terrible y equivocada percepción que debe ser revertida cuanto antes.

Calderón dice respetar la decisión del presidente de no combatir de manera frontal al narcotráfico, pero él está obligado a perseguir y castigar los delitos y defender a los ciudadanos.

Lo que no se vale es que ordene a las Fuerzas Armadas realizar operaciones muy peligrosas, y a la hora de la hora contraórdenes de su gabinete las dejen sin respaldo. Si no quiere ya encarcelar capos, ¿para qué las envía a capturarlos? Si ya no lo quiere hacer, sea al menos congruente, señor presidente, y legalice el narcotráfico.

Por otra parte el expresidente pide “relanzar el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, meter a la cárcel a los corruptos y habilitar el lago como hábitat sustituto del Nabor Carrillo.

Para Calderón sostiene que la Base Aérea de Santa Lucía no es viable desde el punto de vista técnico y lo respaldan voces de expertos, además de que no resolverá el problema de saturación del aeropuerto Benito Juárez.

“Además de compleja e ineficiente, plantea riesgos que no vale la pena correr, pues se trata de vidas humanas”.

Sobre la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, Calderón asegura que son inviables, pues sería “meterle dinero bueno al malo”.

