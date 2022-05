"Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó": AMLO a gobernador de Texas

Con la canción "Somos más americanos" del conjunto Los Tigres del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las declaraciones del gobernador de Greg Abbot quien señaló una presunta invasión de mexicanos a Texas.

El mandatario nacional invitó a los candidatos de Estados Unidos a dejar de hacer politiquería pues esto no los llevará a obtener votos con campañas anti migrantes además de que señaló que no va a permitir que se ofendan a los mexicanos.

"Hace dos días hablé, porque me llamó la atención la declaración del ciudadano gobernador, pero creo que está mal, hablé del corrido de los Tigres del Norte que dice palabras más palabras menos: ´yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó´", contestó AMLO.

El dirigente de la 4T dijo que estas declaraciones emitidas por el gobernador son una exageración y deshonestas.

""Lo que nos va a dar votos es hablar mal de los migrantes y ahí va toda la campaña contra los migrantes, contra los mexicanos y la xenofobia. El gobernador de Texas diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos, es una exageración, es muy deshonesto, es una desproporción, yo entiendo que quieran los votos pero en una de esas ni siquiera van a tener votos", comentó Obrador.

Asimismo, dentro de su conferencia de prensa Mañanera de hoy desde Puebla por la conmemoración de la Batalla de Puebla, el mandatario apuntó que todos los mexicanos que van a Estados Unidos van a trabajar honradamente y que no se va a permitir ofensas.

De igual forma cabe resaltar que dicha canción de los Tigres del Norte citada por el presidente habla acerca de un reclamo ante las represalias del gobierno de EU en contra de los migrantes y señala en uno de sus estrofas lo siguiente: "Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo: yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó".

CAO