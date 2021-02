“Yo me acabo de enterar”: Seade sobre “inspector” de EU a reforma laboral

Este martes se firmó la versión definitiva del T-MEC, que no incluye la figura del "agregado laboral". (Especial)

Al asegurar que la figura de “agregado laboral” que la Embajada de Estados Unidos en México busca crear, no fue discutida ni incluida en el protocolo modificatorio del T-MEC, el subsecretario para América del Norte y principal negociador de la delegación mexicana, Jesús Seade, dijo que él se acababa de enterar sobre ello.

En este sentido, advirtió sobre ciertos riesgos que podrían derivar de la contratación de un “agregado laboral” que pueda fungir como “inspector” de la aplicación de la reciente reforma laboral en México, misma que ha sido señalada como una de las principales condiciones que EU impuso a nuestro país para que el T-MEC siguiera en pie, publicó Reforma.

"Yo encuentro mucho mérito en tener esos agregados, pero al mismo tiempo podría haber riesgos, depende el mandato que van a hacer", expuso el funcionario.

"Esto no fue ni incluido ni discutido, no tiene base en el tratado. Yo me acabo de enterar", precisó.

Esto último, en referencia a su reunión de este día 11 en la que afirmó ante senadores sobre el puesto de “agregado laboral”, mismo que tendría que pasar por el aval de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard.

"El protocolo normal es que cuando agregan cónsules o profesionales se solicita, algunos son triviales otros requieren consultas. Vamos a ver de qué se trata", afirmó Seade.

IMPEACHMENT ES INDEPENDIENTE A T-MEC

En cuanto al juicio político de Donald Trump, aseguró que ello no tendría por qué retrasar la ratificación del nuevo tratado comercial de América del Norte, al decirse sorprendido de las declaraciones de Mitch McConnell, líder republicano, hizo sobre que la Cámara de Representantes tendria que desahogar primero el tema del impeachment del Ejecutivo.

"Creo que hay un consenso en el Senado de ir para adelante. El Presidente Trump no es senador, son poderes separados, pero tiene influencia", consideró.

"Yo no considero que estén pensando sacarlo el año que entra, no sé a quién quería darle un calambre. Yo sigo teniendo confianza de que esto va a salir en Estados Unidos en las próximas semanas", concluyó.

