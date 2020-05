OXXO deja de pagar rentas; "cumpla su obligación", reclaman

"Mi mamá está temerosa, triste, se pone a llorar y dice, ¿ahora cómo le voy a hacer?", expresó molesto Pablo Ruiz Nettel, quien denunció que la tienda OXXO no le ha pagado a su madre la renta del mes de mayo por el local que le alquila en Tapachula, Chiapas.

Derivado de la emergencia por covid-19, la tienda les solicitó a los arrendadores de sus tiendas en el país que les condonara el pago de la renta durante tres meses o que les permitiera pagar sólo la mitad por un periodo de seis meses, bajo el argumento de que han disminuido sus ventas porque no puede vender cerveza ni alcohol en algunas zonas del país.

Sin embargo, los arrendadores denuncian que desde este mes la empresa, filial de Femsa, ya no les depositó la renta correspondiente, que tendría que haber estado el 10 de mayo. Esto a pesar de que ellos se negaron a negociar las rentas porque ese dinero es su principal sustento.

Ese es el caso de María Antonieta, quien desde 2006 le renta un local a esta empresa en Tapachula. Su hijo Pablo relató que a finales de abril le llamó un representante de OXXO le llamó para pedirles que les permitieran no pagar, pero no aceptó.

A sus 75 años, María Antonieta cuenta con ese dinero para sobrevivir y apoyar a su familia, que también se dedica a la agricultura y se ha visto afectada por la emergencia de coronavirus en el país.

Pablo señaló que su mamá está preocupada por la incertidumbre de no saber si le van a pagar. "Ella se va más para allá, porque con su dinero dice préstale tanto a tu hermano, compra sus medicamentos, hay uno que le cuesta mil 750 pesos, porque tuvo un episodio a principios de diciembre de un pequeño derrame cerebral, ella se pone a llorar.

"Yo le pediría a la gente de OXXO que cumpla con sus obligaciones, por sensibilidad. Dice que son una empresa responsable y no están siendo responsables porque la mayoría de sus arrendadores son gente de la tercera edad", destacó.

En Chiapas, ya se formó un grupo de otros arrendadores de Huixtla, Tuxtla, Suchiate y Tapachula, quienes están revisando cómo actuar para que la empresa les pague lo que corresponde.

Algo similar sucede en el Estado de México, donde varios afectados ya están en contacto. Montserrat Pérez Bonfil denunció esta situación en Twitter, luego de que la empresa no le depositara a su mamá el dinero por el alquiler del local que se encuentra a la entrada de Zumpango.

La empresa también se comunicó con ellas para negociar, en esa ocasión, su mamá les dijo que no aceptaba, pero que la buscaran este mes, "le dijo que se pusiera en contacto con su contador. Entonces le llamó la chava ésta al contador y le dijo que mi mamá ya había aceptado pagar la mitad, pensamos, ¡qué aprovechada!".

Al ver que no les pagaron el día 10, como era la costumbre, han llamado a las oficinas para pedir una respuesta, pero no les han contestado. Montserrat espera que por lo menos los contacten de nuevo para negociar, ya que la empresa decidió no cumplir con el contrato de manera unilateral.

"¿Mi mamá se enoja con la situación, pero es también como ´qué hacemos?'. Porque pensar en demandarlos es complicado. Yo creo que muchas veces una empresa como Femsa se comporta así porque piensa 'yo soy un monstruo, qué va a hacer una señora de 60 y tantos años en contra mía, ¿demandarme? pues si no tiene dinero porque no le he pagado, cómo va a contratar un abogado´", dijo molesta Montserrat.

Frente a la presidencia municipal de Acolman también hay otra tienda OXXO, el local le pertenece a Manuel, a quien la empresa ya le dijo que no le va a pagar la renta por un periodo de seis meses, es decir, hasta noviembre de este año.

"Le dije que yo realmente no puedo soportar el que no me paguen, porque yo dependo de ellos, el ingreso que me dan es mi ingreso primordial", enfatizó Manuel preocupado, y añadió: "Yo tengo que pagar colegiatura, yo creo que hasta en dos meses ya paso a estar en números rojos. Las deudas siguen, los compromisos siguen".

La compañía le explicó que está en números rojos y por eso no puede cumplir con los contratos de arrendamiento; sin embargo, Manuel cuestionó esto, ya que las tiendas son de las actividades esenciales que no han parado durante el aislamiento y que incluso han aumentado sus ventas porque muchas personas no quieren ir hasta el supermercado para no exponerse a contagios.

OXXO tiene un total de 19 mil 598 tiendas en México, Chile, Colombia y Perú. De acuerdo con su información, en los establecimientos se atiende diariamente a más de 13.2 millones de clientes.

Al respecto, OXXO informó a LA SILLA ROTA que "durante las últimas semanas, ha bajado el tráfico de clientes en la industria en general. En nuestras tiendas se ha reducido en más de 25% en promedio, aunque varía en gran medida según la zona. Entre los elementos que abonan a este efecto están el confinamiento, la escasez de cerveza, ley seca, restricción de horarios de venta de alcohol o de operación en algunos municipios y estados, por lo cual hemos tenido que cerrar algunos turnos o incluso tiendas. Sin embargo, tenemos el compromiso de seguir acercando productos y servicios de primera necesidad a nuestros clientes".

Destacó que debido a la contingencia "nos hemos visto en la necesidad de realizar ajustes operativos y financieros temporales. Lo anterior, con el objetivo de conservar todos los empleos y seguir velando por el bienestar de nuestros colaboradores y clientes".

Detalló que más de 17 mil colaboradores que forman parte de la población vulnerable a complicaciones por covid-19 están en su casa con goce de sueldo y que han contratado más personal para mantener sus tiendas abiertas bajo las medidas de protección e higiene necesarias.

(María José Pardo)