“Yo hago el trabajo sucio, convivo con el covid en un cuarto oscuro"

“Antes de empezar a trabajar, me quito mi ropa y me pongo un pantalón de cirujano. Encima de ese pantalón me pongo otro más de cirujano y en encima de esos dos, un pantalón de ropa hospitalaria desechable. En el torso, llevo dos filipinas de tela, luego una bata quirúrgica y encima una bata desechable” narra.