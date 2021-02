Yeidckol Polevnsky lleva una semana hospitalizada por covid-19

La excandidata a la dirigencia de Morena, Yeidckol Polevnsky, fue hospitalizada hace una semana por recomendación de sus médicos luego de dar positivo al coronavirus covid-19.

Este miércoles, 28 de octubre, versiones periodísticas señalan que la morenista se encuentra en terapia intensiva, aunque otras niegan esta información.

La columnista Lourdes Mendoza señaló en redes sociales que de acuerdo a fuentes del Hospital Español, la exlideresa de Morena fue llevada a terapia intensiva.

Sin embargo, el periodista de W Radio, Salvador Zaragoza comentó que habló con la misma Polevnsky y ella le aseguró que está en terapia intermedia. “Me encuentro muy recuperada”, comentó la izquierdista.

Mi fuente es directamente del hospital. Y sigo deseándole recupere la salud. — Lourdes mendoza (@lumendoz) October 28, 2020

Acabo de hablar con @yeidckol y me confirma que no está en terapia intensiva. Continúan en terapia intermedia en el área de #Covid19.



"Me encuentro muy recuperada". — Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) October 28, 2020

Más tarde, la misma Yeidckol Polevnsky comentó en su cuenta de Twitter que no ha sido ingresada a terapia intensiva y que sigue evolucionando con buenos resultados.

Agradezco a todos su preocupación e interés por mi salud, les informo que no estoy en terapia intensiva. Estoy en la clínica de #COVID19 con buenos resultados. #Yeidckol #LucharEsLaRespuesta #QuedateEnCasa #SanaDistancia https://t.co/s7GJXRiUcL — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) October 28, 2020





ASÍ DIO A CONOCER QUE DIO POSITIVO A COVID





A través de su cuenta de Twitter, Polevnsky informó que luego de que le realizaran una serie de estudios se decidió que se quedara en el hospital. Agradeció las muestras de apoyo y dijo que “luchar es la respuesta”.

Queridas compañeras y compañeros, recién me terminaron de hacer los estudios médicos, el Dr. decidió que debo quedarme en el Hospital.

Desde el fondo de mi corazón agradezco todos sus mensajes de apoyo.

Los quiero mucho

Luchar es la respuesta.#Yeidckol #LealtadTrabajoResultados — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) October 22, 2020

También la mañana de este jueves, la exlideresa de Morena dio una entrevista a Milenio Televisión en la que tosió en repetidas ocasiones, sin embargo, dijo sentirse “muy bien”.

“Para los doctores jóvenes les hacen pasar por tantas bajezas que es inaceptable, sueño poder ayudar y respaldar a estos médicos jóvenes y a las enfermeras. El nivel de compromiso, son unos ángeles”, manifestó la morenista.

Destacó que se hizo la prueba dos veces porque no presentaba síntomas característicos como la fiebre.

“Voy a permanecer en hospitalización hasta que los doctores me digan otra cosa, aquí me quedaré. No tuve en ningún momento fiebre, lo que tuve fue una tremenda diarrea que me desintoxicó, me hice la prueba, pero como no tenía ningún síntoma, pues pensé que hubo un error, pero me hicieron de nuevo la prueba”, agregó.

Apuntó que realizó una gira como candidata a la Secretaría General de Morena y tomó todas las medidas sanitarias, pero pudo ser ahí donde se contagiara.

“No, no descuidamos, todos estuvimos viajando, usando doble protección: mi cubrebocas, como una careta transparente, pero la gente es muy efusiva, cariñosa, todo quiere estar en las fotos y cómo negarse. Yo creo que, en alguna de las giras, porque tarda en incubarse unos días”, lanzó.





OTROS CONTAGIOS EN MORENA





Mario Delgado, dirigente de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la Presidencia de ese partido político dio positivo a covid-19, al igual que la secretaría General morenista, Yeidckol Polevnsky.

Delgado indicó que este martes decidió aislarse ante síntomas leves de covid.

“Me hice la prueba y salí positivo”, escribió en Twitter.

Ayer en la noche decidí aislarme ante la presencia de síntomas muy leves de COVID19. Me realicé una prueba y salí positivo. Toda la noche le dimos seguimiento a distancia a la aprobación del paquete económico de ingresos. Seguiremos trabajando y preparándonos para lo que viene.???? — Mario Delgado (@mario_delgado) October 21, 2020

Este martes, Delgado estuvo en la sesión durante la cual se discutió la Miscelánea Fiscal 2021 que se prolongó hasta la madrugada de este miércoles.

Por su parte, el contagio de Yeidckol Polevnsky fue dado a conocer por la propia secretaría en su cuenta de Twitter.

"Me acaban de informar que di positivo a covid-19, me están realizando todos los estudios necesarios. Más tarde les informo cómo voy", publicó en la red social.

Me acaban de informar que di positivo a #COVID__19, me están realizando todos los estudios necesarios. Más tarde les informo cómo voy. #Yeidckol — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) October 21, 2020

Al respecto, Delgado dijo en una entrevista con Milenio que Polevnsky se fue a realizar un estudio de pulmones tras haberse contagiado del virus.

"Yeidckol Polevnsky nos dijo que ya se hizo la prueba, salió positiva y que está en el Hospital Español donde le realizarán un estudio de los pulmones".

Posteriormente, Gibrán Ramírez, exaspirante a la dirigencia de Morena y posteriormente aliado de Mario Delgado, informó que también se contagió de covid.

rgg