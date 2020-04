"Ya vemos la luz al final del túnel": AMLO admite caída de la economía

"Ya estamos viendo a la salida del túnel", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aceptó que la economía está en caída a causa de la pandemia de coronavirus (covid-19).

En un mensaje en redes sociales, el presidente aseguró que, al terminar la pandemia, la economía mexicana se recuperará pronto.

"Va a caer la economía, pero vamos a regresar [...] vamos a frenar (la caída), la vamos a detener".

Andrés Manuel dijo que la prioridad de su gobierno es proteger al 70% de los hogares, a los más necesitados.

"En la crisis lo correcto es apoyar al más necesitado [...] de abajo hacia arriba".

López Obrador aseguró que se inyectarán recursos los siguientes cuatro meses para fortalecer el consumo de lo estrictamente necesario.

Recordó, por ejemplo, los 3 millones de créditos a la palabra que se entregarán ante la pandemia, así como el compromiso de crear 2 millones de nuevos empleos, eso sí, "lo más pronto posible", así como reforzar los programas sociales.

"El gobierno de antes no estaba preparado para esto (la pandemia de coronavirus)".

En cuanto al resto del 30% de las familias restantes, el presidente enlistó 10 acciones.

1. No habrá corrupción.

2. Se reducirá el gasto del gobierno.

3. Se garantizarán las libertades. "Habrá cero censura y cero represión".

4. Habrá un verdadero estado de derecho.

5. Habrá paz con justicia.

6. No habrá incremento de impuestos.

7. No aumentarán precios de combustible. "No habrá gasolinazos". No aumentarán las tarifas de luz ni el gas.

8. Baja en las tasas de interés.

9. Inversión en obra pública, que generará empleos en empresas, en su mayoría, mexicanas.

10. La entrada en vigor, el 1 de julio, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).