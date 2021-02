¿Ya puedes tener un arma para legítima defensa?

Ante el aumento de la violencia e inseguridad en el país en los últimos años, han surgido propuestas sin éxito para que los ciudadanos puedan tener un arma y defenderse del crimen.

Sin embargo, el Artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reiterado hoy en un decreto difundido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sostiene desde hace un siglo que cualquier ciudadano puede tener un arma para legítima defensa, eso sí, con ciertas restricciones.

De acuerdo con este artículo, los mexicanos tienen derecho a poseer armas, exclusivamente en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa.

Aquellos que tengan arma, no podrá ser de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Y añade: “La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”.

La ley incluso detalla qué hacer en caso de que un ciudadano detenga a un infractor de la ley.

“Cualquier persona puede detener a quien esté cometiendo un delito, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana”.

¿Cómo puedo obtener legalmente un arma?

La Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), expide permisos, además de que tiene un catalogo extenso de lar armas que puedes adquirir.

Para obtener una se tiene que presentar la Cartilla de Servicio Militar liberada o una copia certificada del acta de nacimiento del interesado, una carta “de modo honesto de vivir”, comprobante de domicilio y la solicitud de la persona interesada.

También se necesita un certificado médico que determina que el interesado no tiene ningún impedimento físico o mental para el manejo de las armas.

No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas, demostrándolo con la carta de no antecedentes penales; al igual que no consumir drogas enervantes o psicotrópicos demostrándolo con un certificado toxicológico.

Finalmente, acredita -a criterio de la Sedena- la necesidad de portar armas, la cual ahora será justificada con la reforma al artículo 10 de la constitución; así como un pagó de 2 mil 450 pesos.

El trámite se puede hacer presencial o enviar la documentación en original por medio de paquetería, para ambos casos la dirección es avenida Miguel de Cervantes Saavedra No. 596, Colonia Irrigación, Miguel Hidalgo, Código Postal 11500, Ciudad de México.

Para más detalles sobre la expedición de esta licencia, puedes consultar este link.

De 2015 a febrero pasado han sido asesinadas por arma de fuego 73 mil 286 personas en todo el país, de acuerdo con datos oficiales.

En el mismo lapso, por su parte, han sido lesionadas 38 mil 45 personas con algún arma de fuego.

A su vez, de 2012 a febrero de este año, se han abierto 112 mil 19 carpetas de investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.