Ya perdoné a Calderón, aunque me robó la presidencia, él lo sabe: AMLO

ACAPULCO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que "ayudaría mucho" que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto declaren ante un juez por las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

El mandatario mexicano dijo en conferencia mañanera desde Guerrero que preferiría que este caso "fuera consultado con la gente, porque van a pensar que soy yo quien los quiere meter a la cárcel".

"Está enojado el expresidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política. Nada de eso. Yo ya lo perdoné, nos robó la presidencia, él lo sabe, pero yo no odio", aseguró López Obrador.

Agregó que él no es quien está juzgando a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón.

"No tengo tantas influencias; no es conmigo, es con el juez en Estados Unidos", dijo a Calderón.

"Es un proceso de la Fiscalía, según me han informado los abogados, tienen que ir a declarar los implicados. No sé si por el cargo de presidente o por ser expresidentes sólo pueden ser juzgados por traición a la patria puedan hacerlo por escrito o tengan la obligación de ir a informarlo o mandarlo a decir", agregó.

Señaló que "hay que ver qué interpretación se le da al artículo 108 constitucional, porque conociendo la historia del país, el único caso de juicio a un presidente fue con Manuel González, que se quería quedar en la presidencia" en tiempo de Porfirio Díaz.

LA ENEMISTAD DE AMLO Y CALDERÓN

La enemistad entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón nació cuando el primero acusó al segundo de fraude electoral en la polémica contienda electoral del 2006, donde el expanista ganó apenas la Presidencia de la República.

A casi 15 años de que inició esta rivalidad, el presidente tiene en la mira al exmandatario, a quien ha señalado de irregularidades y complicidades, durante su gestión como presidente que todavía cobran factura al país..

Calderón, sin embargo, no se ha quedado con los brazos cruzados ante los dichos de López Obrador y le ha respondido cada uno de sus señalamientos.

Con Calderon hubo narco-estado: AMLO; yo no saludé a la mamá del Chapo, responde

Las acusaciones de narcotráfico contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Calderón, han embarrado al expresidente, quien siempre ha dicho que desconocía los supuestos nexos de su "súper policía" con el Cártel de Sinaloa.

El pasado 10 de agosto, Andrés Manuel aseguró que durante la administración de Felipe Calderón había un "narco-estado".

"Imagínense en qué situación estaba el país. Llegó a hablarse de un narco-estado [...] quienes tenían que combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger."

Al respecto, el expresidente calificó de ofensivas las palabras de Andrés Manuel y recalcó que su gobierno fue el que más narcotraficantes extraditó a Estados Unidos, además, señaló al presidente por saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", y dejar ir a su hijo Ovidio Guzmán López, en el llamado "Culiacanazo".

"Lo rechazo categóricamente, me parece incluso algo ofensivo para México. Si hubo un presidente que enfrentó con todo al narcotráfico y al crimen organizado fue mi administración", dijo Calderón durante una entrevista radiofónica con Joaquín López-Doriga.

Y agregó: "Yo no ando saludando a la mamá de ´El Chapo´, no anduve liberando criminales. Fui el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado a los Estados Unidos".

Al día siguiente, López Obrador calificó de nuevo un "narco-estado" el sexenio de Felipe Calderón y dijo que volvería a saludar a la mamá de "El Chapo", aunque con sana distancia.

"Resulta que al señor García Luna, jefe de la seguridad durante el gobierno de Calderón, se le acusa en Estados Unidos de haber recibido ´mordidas´, dinero para darle protección al cártel de (Joaquín) Guzmán Loera [...] todo el gobierno estaba infiltrado. Por eso se habla de un narco-Estado".

Y agregó: "Pues la volvería a saludar (a la mamá de ´El Chapo´) si la encuentro, ahora ya no de mano porque no puedo, pero ¿cómo no voy a saludar a una anciana?"

López Obrador llamó a Felipe Calderón a no enojarse con él, sino con el gobierno de Estados Unidos que es quien está señalando a García Luna y a dos se sus hombres de confianza, Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, de nexos con el narcotráfico, no él. "¿Yo qué culpa tengo?", dijo.

Además, mencionó, que si en los seis años que Calderón fue presidente nunca se enteró de los nexos de García Luna con el narcotráfico, "debería estar tranquilo".

Calderón debe de declarar por caso Odebrecht: AMLO; acusaciones son absurdas, responde

Luego que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex acusado de recibir sobornos de Odebrecht a cambio de contratos gubernamentales, presentara una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el excanciller Luis Videgaray incluyéndolos en dicha red de corrupción, Andrés Manuel aseguró que éstos, más otros políticos, entre ellos Calderón, deben ser citados a declarar.

"Tienen que ir a declarar los dos expresidentes, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, los senadores, Luis Videgaray (...) De ahí a que sean responsables es otro asunto, Lozoya debe demostrar lo que está afirmando".

Pero ¿qué tiene que ver Felipe Calderón en todo esto? La Fiscalía General de la República (FGR), en el mismo mensaje que dio a conocer la denuncia de hechos contra Peña Nieto y Videgaray, dijo que se investigaba el contrato de Odebrecht y su planta Etileno XXI.

Este contrato, que de acuerdo con un reportaje de Proceso en el que cita a documentos de la FGR, comenzó a fraguarse en el sexenio de Fox, cuando Felipe Calderón era Secretario de Energía, y se hizo realidad cuando llegó a la presidencia.

El contrato benefició a Odebrecht, así como a su filial en México Braskem, y la mexicana, Idesa y dejó pérdidas millonarias a Pemex.

Al respecto, Calderón calificó las acusaciones de absurdas y la investigación del semanario como "periodismo basura", además, señaló al presidente de hacer filtraciones ilegales y de revancha política en su contra.

"Es totalmente absurdo eso. Yo sí fui un presidente que promovió la inversión en México, nacional y extranjera. Los mayores volúmenes de inversión se dieron en mi gobierno; particularmente en los últimos tres años, después de la recesión económica, fue cuando México registró la mayor tasa de crecimiento económico, que han tenido en lo que va del siglo'', dijo en entrevista radiofónica con Ciro Gomez Leyva.

Mientras López Obrador y Felipe Calderón protagonizas desencuentros, lo cierto es que la FGR tiene al expresidente en la mira y los juicios próximos, tanto el de Lozoya en México como el de García Luna en Estados Unidos, podrían evidenciar el papel del expanista en los casos.