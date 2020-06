Ya pasó lo más riesgoso, ya vamos para abajo: AMLO

"No teníamos camas suficientes como hubiéramos requerido como 4 mil 700 camas de terapia intensiva sólo para el Valle de México, ¿y saben cuántas teníamos a nivel nacional? 3 mil552 en todo el país (...) no íbamos a poder atender enfermos graves, no íbamos a poder contar con ventiladores para intubar enfermos", aseguró el presidente.