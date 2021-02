Ya no se darán recursos a ONG para atender a migrantes: AMLO

Nosotros ya no vamos a continuar con esa política. En general, durante el periodo neoliberal el estado incumplía con su responsabilidad social y subrogaba servicios, esto se hacía en el caso de guarderías, las llamadas estancias infantiles, para destinar recursos a migrantes, había asociaciones no gubernamentales que recibían dinero y al final de cuentas no se les ayudaba a los migrantes”, lanzó.