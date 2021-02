“Ya no hay cabida para simuladores”, responde AMLO a renuncias

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si está dentro de sus facultades, propondrá a una mujer indígena para que ocupe el cargo de titular del Consejo Nacional para Erradicar y Prevenir la Discriminación (Conapred), tras señalar que aceptará la renuncia de su actual titular Mónica Maccise Duayhe.

"Ya no hay cabida para simuladores, y por eso hemos dicho que estamos en un momento de definiciones, ¿estamos a favor de la transformación o no?; ¿estamos a favor de que se mantenga el mismo régimen de corrupció, de injusticias y de privilegios?", dijo.

“Quiero aclarar que nosotros, no de manera simulada, vamos a seguir combatiendo el racismo y la discriminación; va a permanecer (el Conapred), pero se va a ver la forma, si se creó por acuerdo o decreto presidencial, y si no es por ley, si depende del Ejecutivo, a mí me gustaría que se integrara a la Segob y que formara parte de la oficina de derechos humanos de la Segob y que se redujera el aparato burocrático; y que además se nombre, si a mí me corresponde hacerlo, a una gente con convicciones que realmente esté en contra del racismo y la discriminación.

“En el relevo, si existe esta renuncia, propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas, porque los más humillados de México, lo más vilipendiados, los que han padecido más el racismo, han sido los indígenas; me gustaría que ese cargo estuviese representando por una mujer indígena”, lanzó.

#EnLaMañanera el presidente @lopezobrador_ propuso que @CONAPRED sea dirigido por una mujer representante de los pueblos indígenas, "Porque todos sabemos que los más humillados de México y los que han padecido más racismo son ellos. Basta de simulación" pic.twitter.com/G6TzhZGofz — La Silla Rota (@lasillarota) June 19, 2020

En el caso de la renuncia de Mara Gómez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), López Obrador aseguró que fueron los familiares de víctimas quienes pidieron su salida.

“Las mismas personas que son familiares de víctimas están exigiendo su renuncia, nosotros no le vamos a fallar al pueblo y tenemos gente comprometida con la transformación, gente honesta, ya no hay cabida para simuladores”, lanzó.

En conferencia mañanera desde Cuernavaca, Morelos, agregó que la funcionaria renunció porque tenía diferencias con el proyecto de gobierno, “a pesar de ser una mujer destacadísima, yo le di la confianza”.

#EnLaMañanera el presidente @lopezobrador_ habla sobre todos los organismos creados en sexenios pasados "se fueron creando de la llamada sociedad civil o los famosos organismos no gubernamentales que se mantenían con presupuesto. Antes el gobierno le costaba mucho al pueblo" pic.twitter.com/rptaFjpgqx — La Silla Rota (@lasillarota) June 19, 2020





Analizan desaparecer Conapred





El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer que analiza la desaparición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ya que consideró que al tratarse de un tema de derechos humanos, las funciones de este órgano pueden pasar al terreno de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Todos los organismos como la Conapred consumen presupuesto, no los conoce la gente y no ha recibido la gente ningún beneficio de estos organismos, se crearon para simular que se combatía la discriminación, la corrupción era la manera de cooptar y dar empleo a allegados”, expresó en conferencia mañanera realizada en Hidalgo.

Destacó que este tipo de organizaciones “surgieron como hongos después de la lluvia” y se han utilizado para dar trabajo a allegados de funcionarios de gobierno y para comprar conciencias.

#EnLaMañanera sobre #Conapred el presidente @lopezobrador_ asegura "consideramos que es un exceso crear tantos organismos independientes para todo. Ayer se pensó que no tenía información suficiente sobre el organismo, pero les preguntó todos sabían que existía este organismo" pic.twitter.com/INaK1tdXcr — La Silla Rota (@lasillarota) June 18, 2020

“Entonces, ¿para qué están las Secretarías? Organismos para expertos, pero eran distractores para que se creara todo un andamiaje, se hablara los temas, pero se permitiera el saqueo y el robo. Hay que achicarlos, suprimirlos”, lanzó el presidente.

Ante una pregunta de un reportero, el presidente consideró que sí se puedo suprimir la Conapred y que Gobernación se haga cargo de sus funciones. “Se tiene que combatir el racismo y la discriminación, pero no crear un organismo nuevo”, agregó.

Indicó que no se puede crear un instituto para atender cada demanda de justicia como sucede con la transparencia, las telecomunicaciones, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, para regulación energética, para regulación del gas, entre otros.

Destacó que espera que el Congreso apruebe reformar para terminar con fideicomisos, para ello buscará convencer a los legisladores de que hubo saqueos en organismos autónomos.

#EnLaMañanera "Claro que tenemos que terminar con el racismo y discriminación, pero no crear un organismo para cada petición" asegura el presidente @lopezobrador_ sobre el caso #Conapred pic.twitter.com/PozjSYVuZO — La Silla Rota (@lasillarota) June 18, 2020





(Luis Ramos)