"Ya no escribe como antes": AMLO contra Vargas Llosa por no defender a Perú

El presidente Andrés Manuel López Obrador agregó una nueva página a su enfrentamiento con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, a quien le dijo que "ya no escribe tan bien como antes" debido a sus posturas conservadoras y le reprochó no defender a Perú.

En conferencia mañanera maratónica, el mandatario mexicano hizo una amplia defensa del actual presidente de Perú, Pedro Castillo, quien llamó en días pasados al tabasqueño para que lo apoyara ante supuestas intenciones de la oposición de derrocarlo.

El presidente dijo que le gustaría verlo "defendiendo la democracia de Perú, porque aunque no se tenga simpatía o afinidad en lo político en lo ideológico, por encima de todo está la democracia".

"Decía un crítico ruso, cuando los escritores se entregan por completo a la mentira, pierden hasta la imaginación y el talento, ya no le he leído algo tan bueno como lo que escribía antes", lanzó.

¿POR QUÉ SE METE AMLO EN PERÚ?

El presidente López Obrador consideró que su homónimo peruano Pedro Castillo está padeciendo una "guerra sucia mediática" que parte del conservadurismo del país.

"No tengo todos los elementos, pero sí creo que está padeciendo de una guerra sucia mediática, porque aunque no tengo la información eso es lo que aplica el conservadurismo en todo el mundo, y más en Latinoamérica, el control de los medios de comunicación, con campañas de desprestigio de todo tipo", afirmó el mandatario en Palacio Nacional.

López Obrador ya había expresado su apoyo el pasado lunes a Castillo por el intento de destitución presidencial impulsado por la oposición y que fracasó la semana pasada. Además, ese día reveló que envió al país andino al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Bienestar para "apoyar en lo que podamos".

Sus declaraciones se produjeron después de la moción promovida por la derecha y la ultraderecha peruana, incluyendo al partido fujimorista Fuerza Popular, para destituir al izquierdista Castillo.

La destitución fracasó el martes de la semana pasada, pero se quedó a solo seis votos para admitir a trámite la moción y, con ello, abrir un proceso de vacancia presidencial.

"Él acaba de entrar, sin embargo, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Me habló y me dijo '¿cómo nos pueden ayudar?' y le digo 'cuenta con nosotros'. Porque eso es una especie de preparación a un derrocamiento, es echarle el pueblo encima", remarcó.

La moción de destitución presidencial contra Castillo ha sido la quinta presentada en el Parlamento peruano en los últimos cuatro años, lo que impidió culminar sus mandatos a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020).

López Obrador consideró que "ahí hay algo que vale la pena comentarlo, porque no solo es el Perú".

"Durante el periodo neoliberal, los dueños del mundo, porque esto no es espontáneo, no es casual, fueron creando sistemas de gobierno para que no pudiera llegar un líder popular a gobernar y que si llegaba un líder popular lo pudieran rodear y tenerlo atado", criticó.

