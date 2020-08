Ya me hacía en México pero prohibieron vuelos de Marruecos: Andy

Andy López Rojas ya se hacía en México. Viajera incansable, lleva un año fuera de México y casi cinco meses de permanecer en Marruecos, donde llegó a inicios de marzo, y aunque iba a salir del país africano a mediados de ese mes, ya no alcanzó a hacerlo, debido a que España puso restricciones sanitarias por la pandemia de la covid-19 y cerró sus fronteras.

Andy debió quedarse en el país africano y se trasladó a Essouira, desde donde ha pasado los últimos meses, poco menos de los que la pandemia ha azotado al mundo. Con cubrebocas cuando sale, ha disfrutado de sus calles solitarias de la mayor fiesta musulmana, el Ramadán, y ha conocido nuevos amigos en la llamada Ciudad del Viento.

Vio que gracias a las medidas implementadas en la ciudad, que también es un puerto, en los primeros meses no hubo contagios, ya que unos días después de su llegada se impidió que llegaran personas de otros sitios. Tampoco podían salir a otras ciudades y ella se quedó.

FAKE NEWS

Pero en julio pasado se propagó un rumor: que los extranjeros debían abandonar el país antes del 10 de agosto.

"Porque si no podían meterlos en la cárcel", dice Andy que fue lo que se difundió rápidamente.

Aunque se trataba de una noticia falsa, en ese momento parecía real porque en realidad hay muchas fake news y no hay un vocero que informe diario sobre la pandemia, agrega. Hasta la embajada mexicana, que ha estado en contacto con Andy y otros compatriotas, les hizo llegar un mensaje en el que les sugería dejar el país.

Había un plazo para hacerlo: el 9 de agosto. Andy se sintió presionada, se movilizó y consiguió un vuelo por Air Arab hacia París, y de ahí otro por Air France de París a México. Incluso le convenía llegar al país galo, ya que en caso de hacerlo a España, ni siquiera podría haber salido del aeropuerto, por disposiciones hacia los extranjeros provenientes de Marruecos, pero en París hasta pensó que podía recorrer un par de días más la Ciudad Luz y luego emprender el retorno a su país.

SE CAEN SUS PLANES

Compró el boleto el 24 de julio, pero el día 26 Francia anunció el cierre de las llegadas de vuelos de Marruecos entre el 3 y 10 de agosto. Ella viajaba el 9. Ya hasta se había emocionado porque vería a su familia luego de un año, y ya tenía un lugar donde aislarse a su llegada, para evitar la posibilidad de contagiar a alguien, por si llevaba el virus.

Cuando supo la restricción francesa, preguntó a la embajada mexicana si sabía algo, y la representación mexicana le pidió consultar a la aerolínea y ahí le confirmaron que estaba cancelado el vuelo.

"Me dio el bajón. Te haces a la idea. Tenía ya un lugar de cuarentena. Es un nuevo comienzo, luego de un año de no ver a mi familia. Me había ilusionado. Entonces haber cancelado es bastante desgastante y luego más al lidiar con la aerolínea".

Apenas el 6 de agosto le dijeron que le devolverán el monto del boleto, luego de varios días de ejercer presión y de que se negara a que le ofrecieran un cambio de vuelo. Le ofrecieron regresar su dinero en un plazo de entre 5 a 7 días.

POR LAS NUBES

También buscó salir el 2 de agosto, antes de que iniciara la restricción, pero el vuelo era carísimo, se queja.

Otro inconveniente es que Air France no le devolverá su dinero, aunque a cambio le ofreció un vaucher electrónico para comprar otro boleto.

En tanto, en Essouira llegaron los primeros casos de contagios. Luego de flexibilizar algunas medidas, a finales de julio se celebró la segunda fiesta más importante después del Ramadán, por lo que muchos marroquíes viajaron, pero se presentó una segunda ola de contagios, el gobierno anunció el cierre de ciudades y la gente salió abrupta y pavoridamente.

CUBREBOCAS OBLIGATORIO

Ante el relajamiento del uso de cubrebocas, el gobierno de Marruecos debió endurecer medidas para obligar a portarlo, y ahora se multa a quienes no lo usan en la calle, afirma Andy.

"Te multan si no lo traes, como con 600 pesos, y es en el momento. De hecho eso lo sacaron hace unos seis días, antes si no lo traías solo te llamaban la atención, pero ahora en el momento te multan".

Ante el rebrote de casos se volvió a declarar el Estado de emergencia hasta el 10 de septiembre. Francia no levanta las restricciones de vuelos a Air Arab, por lo que ella podría quedarse hasta esos días.

Ahora ver a su familia tendrá que esperar. Quería darle la sorpresa a su mamá y le dijo que quizá ya regresaba.

"Ella me dijo no te preocupes, los tiempos de Dios son perfectos, por algo pasan las cosas", dice filosóficamente.

"Ya me hacía en México, estando con ellos, retomando la parte profesional que dejé hace un año, acá me siento como atada de manos, es algo incierto, no estoy en modo para empezar a buscar trabajo. Si me dicen ´no vas a poder salir en tres meses´ pues busco, pero si de repente todo es medio gris y salen opciones y me lo cambian, no puedo empezar del todo. Pensé ´ya voy a estar en México, enfocada´. Me queda claro que la situación no es fácil, me la cambian y fueron días un poco tristes y luego fue mi cumpleaños y la tristeza se fue", concluye con su risa contagiosa.