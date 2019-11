"Ya hay dictamen del Presupuesto 2020", alista Delgado reunión para aprobación

El presidente de la Junta de Coordinación Politica de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, confirmó que la sesión para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación (PEF) 2020 se hará en la Expo Bancomer, en Santa Fe.

El líder de los diputados de Morena declaró que ya hay un dictamen de la Comisión de Presupuesto y que pronto convocarán a reunión para que sea aprobado.

Entrevistado por medios de comunicación antes de que los legisladores de Morena abordaran los camiones que los conducirían del hotel Fiesta Americana a Santa Fe, el coordinador de la bancada morenista dijo que irán en bloque todos los partidos -Morena, PT, PES, PVEM, PRD, Movimiento Ciudadano e incluso el PRI- con excepción del Partido Acción Nacional (PAN), de quienes dijo no se sumaron porque "no habrá moches".

Apenas el martes 19 de noviembre, Delgado había descartado una sede alterna a San Lázaro, pese a que estaba bloqueado por campesinos.

En el mismo hotel se reunió la comisión de presupuesto, presidida por el morenista Alfonso Ramirez Cuéllar, quien dijo que se reunirían en el lugar donde sesionarán los diputados, es decir la Expo Santa Fe.

El morenista confirmó que la sesión sería en una sede alterna.

"Se va a declarar un recinto oficial alterno por parte de la presidenta de la mesa directiva (la panista Laura Rojas) e iniciaremos trabajos", y añadió que así sería porque se trataba de "una situación extraordinaria".

Por su parte el secretario de la comisión, el panista Xavier Azuara acudió a la reunión y dijo que aún no había dictamen y que no sesionó en el órgano legislativo porque no hubo quórum.

Azuara no irá a la sesión en Santa Fe, ya que la bancada decidió no acudir.

A las 10:45 horas inició el traslado de diputados a Santa Fe, escoltados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mientras que llegaron a la Expo pasadas las 11:00 horas.





Diputados federales alistan discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2020 en una sede alterna, luego de casi dos semanas sin sesionar en la Cámara de Diputados.

Los diputados de Morena fueron citados a un desayuno en el hotel Fiesta Americana, frente a la Glorieta de Colón, desde donde saldrán a la sede alterna, que podría ser el Centro Bancomer, en Santa Fe.

La bancada del PRI está citada en su sede nacional, en Insurgentes, desde donde serían transportados a la sede alterna.

Por su parte, la fracción panista adelantó su intención de no asistir a la sesión extramuros.

La diputada panista, Patricia Terrazas Baca, confirmó a La Silla Rota que no asistirán a la sesión.

"Así es. Nosotros no vamos a estar a escondidas de los ciudadanos", dijo.

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que no serán comparsas de Morena en la aprobación del Presupuesto 2020.

"Las y los @diputadospan no vamos a ser comparsas de Morena al aprobar un #Presupuesto2020 que no atiende las necesidades de las mexicanas y mexicanos. Rechazamos aprobar un presupuesto en lo oscurito y dando la espalda al país", tuiteó.

Asimismo, Acción Nacional llamó a una conferencia de prensa que se realizará en sus instalaciones a las 11:00 horas de este jueves, para dar a conocer sus razones de no ir a la sede alterna.

Ahí se darán cita Romero Hicks y Marko Cortés, dirigente nacional blanquiazul.

Cortés señaló que apoyará a sus diputados en la discusión y aprobación del Presupuesto, pues este no atiende las principales demandas ciudadanas.

En tanto en los alrededores de San Lázaro los grupos campesinos que impidieron a los diputados sesionar, están encapsulados por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desde este 20 de noviembre en los alrededores de la Cámara de Diputados.

Los panistas darán conferencia a las 11 de la mañana y su ausencia podría acelerar los trabajos, ya que en la discusión no habría reservas particulares.