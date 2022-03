"Ya habrá los sistemas adecuados para llegar a tiempo a tomar un avión en el AIFA"

Javier Jiménez Espriú defiende Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a inaugurar el 21 de marzo de 2022 en su primera etapa por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque admite que no fue la corrupción el motivo principal para tirar a la basura lo avanzado en el proyecto de Enrique Peña Nieto, asegura que se ahorrarán más de 250 mil millones de pesos y que, en algún momento, cuando haya los sistemas adecuados para llegar al AIFA se podrá llegar a tiempo para tomar un avión.

Dedicó 366 páginas para el libro "La cancelación. El pecado original de AMLO" en donde justifica una de las obras insignia de la 4T.

Son 366 páginas, ¿que lo llevó a escribirlo?

Se trata del tema más polémico del actual gobierno: la cancelación del aeropuerto internacional en Texcoco ha sido motivo de muchas discusiones y de mucha polémica. Creo que es un proyecto que fue un proyecto que tuvo la más alta de difusión, la más alta de discusión y el más grande debate de proyecto alguno en México. Sin embargo, a pesar de que fue así la discusión, fue superficial, epidérmica y parcial. Pero no se discutió más fue un enorme diálogo de sordos.

Sigue la polémica y siguen las gentes que dicen que fue una decisión de errónea y sigue en la dicen que fue una decisión válida y para que unos y otros puedan tener todo el conjunto de la información existente, está el relato que no técnico y quien lo lea y ratifique o rectifique su punto de vista, pero más documentado.

Usted dice que una discusión entre sordos y afirma en la página 23 que la cancelación no fue un capricho político y yo le quiero preguntar si no fue un político encaprichado en mostrarse diferente a su antecesor...

No, yo creo que no. Desde que AMLO era jefe de Gobierno (2000-2005) estableció su punto de vista en contra del proyecto de un proyecto semejante, ligeramente diferente (...) ahora después porque el proyecto que hizo Peña Nieto continuaba con una obra absolutamente "oropelesco" sino que cancelaba las posibilidades de uso del aeropuerto actual que ya estaba manejando 50 millones de pasajeros por año. Y nosotros encontramos que ya llevaban 30% de avance cuando era 20% de avance en los datos que ellos mismos tenían. Y decían que ya estaba resuelto el problema de financiero cuando en ese momento faltaban 88 mil millones de pesos. Pero faltaba mucho más, y además no estaban resueltos muchos de asuntos, y decían que en el mejor de los casos, si no hubiese ninguna modificación en el camino era casi imposible estaría en el mejor de los casos a fines de 24 y lo que quería decir que todo el sexenio del licenciado López Obrador habríamos tenido que contender con una saturación que disminuyó la pandemia, pero eso no sabíamos, hubiéramos tenido que mantener el mismo aeropuerto con una situación seis o siete u ocho años más.

¿Usted sabe cuánto va a costar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Cancelar el anterior y el costo del actual no implicará un gasto mayor?

No, no, no, de ninguna manera. El aeropuerto que se canceló si hubiese podido construirse, que yo tengo mis dudas severas porque las cuestiones técnicas que faltaban por resolver eran muchas, no sabíamos cuánto iba a costar en aquel momento. Ya decían que eran 300 mil millones de pesos, no era cierto, faltaba muchísimo más, pudieron haber sido 400 o 500 mil millones de pesos. Cuánto tiempo se tomaría, tampoco sabíamos.

¿No va a terminar este AIFA siendo el Lamborghini del que vienen huyendo?

No, no, no. Este es un aeropuerto muy bueno, moderno, adecuado, pero austero. No hay los lujos que se planteaban en el otro aeropuerto, no hay espacios descomunales. Era una belleza arquitectónica, pero con un mantenimiento verdaderamente complicado y con un costo bárbaro. Hasta para lavar los miles de vidrios era muy caro. Todo en una zona muy estratégicamente terrible, en zona sísmica que podría provocar cualquier catástrofe. Dejamos de gastar cuando menos 200 o 250 mil millones de pesos.

Alguna vez se habló que los aviones se repelen, ¿habrá garantía de que no ocurran accidentes?

No, no, no, fue un desliz. Nunca se ha pensado que los aviones se repelen solitos, por favor, hay que tomar en serio las cosas que son serias. Se refería justamente a que con los sistemas que estamos instrumentando los equipos que traen los aviones anuncian, como el coche que seguramente usted tiene nuevo, que antes de llegar a pegarle a la columna de enfrente le manda un pitidito, no es que repele. Y los aviones están armados con equipos y radares que avisan de las distancias, no es que los aviones se repelen.

¿Los dos aeropuertos van a poder operar de manera simultánea absolutamente?

Absolutamente van a poder operar de manera simultánea. Pero hay que reducir las frecuencias y aprovechar todo el espacio aéreo entonces.

Controladores aéreos me dicen que hay mucho temor para operar de manera simultánea, ¿no hay riesgos? ¿Usted garantiza que no habrá accidentes?

Que si yo puedo garantizar, ¡ah, no! Lo que sí puedo garantizar es que los señores que dicen que tienen temor, el temor no es un elemento técnico: hay seguridad o no hay seguridad, ¿sí? Si son controladores que tienen temor, entonces tienen algún problema, no debieran ser controladores. El tema está totalmente estudiado y no hay, no tiene por qué haber ningún problema. De repente hay accidentes, entonces si usted me dice que si yo le puedo garantizar que un avión que despega no se va a caer nunca, pues no, no se lo puedo garantizar. Lo que sí le digo es que si cae un avión es porque hubo un accidente, una falla humana o de una máquina, sí puede haberlo. Pero que el espacio aéreo está perfectamente, mire ya lo han visto las aerolíneas, la OACI. Pero algunas controladoras de repente dicen cosas sin saber muy bien lo que dicen...

¿La salida de usted de la Secretaría de Comunicaciones de transportes obedeció a que había ya una profunda militarización en obras que tendría que hacer o que tendría que haber hecho la SCT?

Mi salida del gobierno obedeció a algo totalmente diferente y se puede concatenar como lo está usted haciendo en alguna forma que es extrapola lo que yo hice. Yo le presenté al Presidente mi renuncia porque tomó la decisión de que los puertos y la Marina Mercante y la educación de marinos mercantes, que son según mi leal saber y entender, cuestiones absolutamente civiles, decidió el presidente transferirlas a la Secretaría de Marina. O sea, militarizar una serie de acciones que son, para mi gusto, acciones que debieron ser de carácter civil.

En la página 112 usted refiere a una conversación con el ingenio Carlos Slim en la que le señala "los inconvenientes" a una propuesta que él estaba planteando para ocupar el nuevo aeropuerto, que se canceló, pero ¿qué se siente tirarle a la basura a Carlos Slim un plan de negocios, cuando casi todo lo que toca lo convierte en oro?

No, yo creo que usted está exagerando las expresiones, yo no le tiré a la basura nada (a Slim). Hablar con un hombre como él es costumbre desde hace 60 años, somos compañeros de escuela, es más joven que yo un par de años. Somos amigos y cuando el Presidente me envió a platicar con él, porque él tenía una propuesta que hacerle le mostré algunos temas que se refieren a lo que yo le he dicho él, Slim planteo "por qué no nos entregan la construcción del aeropuerto para hacerlo más rápido para no entorpecer el camino con la Ley de Obras Públicas, eso lo haría más rápido. Le dije (a Slim): mira, estás mal informado primero porque el gobierno (de Enrique Peña Nieto) está diciendo que llevan el 31% de avance, pero llevan el 20 nada más. Hay muchos problemas, están diciendo que en 2018 era el punto original de partida, que luego pasó a 20 y ahora en 22, pero no pueden hacerlo, cuando menos hasta 2024. Y eso significa mucho en un negocio, no, no era un plan de negocios, planteó una posibilidad de modificar para seguir, pero era malísimo negocio. Luego también se planteaba la utilización del aeropuerto para hacer un desarrollo ahí importante urbano, con la agravante de que eso no se podía hacer sino hasta muchísimos años después porque el aeropuerto no se podía cerrar arrancar el otro y había que dejarlo un rato en guardia por si fallaba algo en el nuevo aeropuerto, que sucede con frecuencia. Entonces quedamos que no era conveniente ni era factible.

En algún momento en abril de 2019 dijo antes senadores que no había corrupción en esa obra cancelada, pero el presidente López Obrador días después dijo que no, que sí había corrupción...

Yo no dije que no había corrupción. Yo lo que dije es que la decisión de cancelar no había tomado en cuenta la corrupción o la pretendida corrupción porque no se trataba de eso y además agregué irónicamente, indebidamente de mi parte un exceso, lo acepto. Si hubiera sido por la corrupción, tendríamos que detener todas las obras, no nada más la del aeropuerto. Por la corrupción no hay que detener una obra, hay que actuar y aplicar las leyes a quien haya cometido los actos de corrupción, no no, no, no, yo no dije no había dije que no era la causa de la cancelación, la causa de la cancelación era la inviabilidad del proyecto. Era sencillo imaginarlo cuando el 76% de los contratos del número de contratos, no del monto de los contratos, se dio por asignación directa y ahí hay un juego difícil de entender.

Aunque a estas alturas del partido ya es para que hubieran metido alguien a la cárcel y pues nadie, que se sepa, ha ido a parar a la cárcel esa corrupción...

Así es... Están las actas, las notificaciones de las irregularidades y están en camino, pues en análisis correspondientes. Ojalá haya alguien pagara lo que hizo.

¿Qué le hace sentirse orgulloso del AIFA y qué le avergüenza del AIFA?

No me da avergüenza absolutamente el nuevo aeropuerto que se está construyendo, va a ser un magnífico aeropuerto. Yo no interviene en para nada en la construcción de ese aeropuerto, estuvimos en la fase previa de la decisión de hacer un aeropuerto allá, yo me retiré después, pero creo que los mexicanos todos estaremos orgullosos aeropuerto.

Es un desastre para llegar al AIFA...

¿Tuvo ocasión de ir al aeropuerto? Supe que invitaron a un grupo de periodistas y demás creo que las opiniones fueron muy buenas...

Han invitado hasta empresarios, pero los llevaron en este helicóptero y así pues cualquiera se puede llevar una grata sorpresa, no la carretera está hecha un desastre y está en obra negra a 10 días de inaugurarse...

Hay diferentes formas de llegar al aeropuerto, pero en fin, ese aeropuerto funcionará muy bien como aeropuerto y en el momento que se terminen o que ya estén completas todas las redes de comunicación que se plantearon eso será como como todos los aeropuertos del mundo. Se dice está muy lejos. Bueno, está muy lejos Narita (Japón) o está muy lejos el Charles de Gaulle (Francia), está muy lejos el John F. Kennedy, pero se hacen lejos de las ciudades para evitar que cerca de la ciudad haya problemas de contaminación, ecológicos, de ruido. Está lejos, sí, pero ya habrá los sistemas adecuados para llegar a tiempo a tomar un avión.