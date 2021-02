“Ya estamos hartas de vivir con miedo”; crónica de la marcha

“Estaba en la Línea Dorada, iba de regreso a casa. Les estaba llamando a mis papás, traía los audífonos, de repente se acercó un muchacho y me dijo ‘me das tu hora’, no le entendía, me quité los audífonos, le pedí que me repitiera la pregunta y entonces yo le dije qué hora era, cuando me di cuenta ya me estaban rodeando cuatro hombres”.