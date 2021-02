"Ya Chole" con el Tren Maya, dice AMLO

En su visita a Campeche, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pidió dejar en paz el tema del Tren Maya. "Ya Chole", dijo ante los medios.

En los cuestionamientos sobre la construcción del Tren Maya, Andrés Manuel aceptó que no se hará ninguna consulta ya que el 80 por ciento de la población del sureste está a favor del proyecto.

"No, no es que no haya consulta en este caso, es todo el pueblo el que está opinando. Les doy un dato: ¿saben cuánta gente está de acuerdo en el sureste en que se construya el Tren Maya? El 80 por ciento, según una encuesta que me acaban de entregar", dijo.

El presidente electo acusó una campaña en contra del Tren Maya por parte de "los conservadores", como lo fue con la construcción del segundo piso del periférico cuanod fue jefe de gobierno.

Negó que el Tren, cuya trayectoria medirá mil 500 kilómetros y cruzará por cinco estados, vaya impactar negativamente al ambiente, además sostuvo que no se va a expropiar ningún terreno y que, además, vana sembrar en la zona 50 mil árboles frutales y maderables.

Al término de la conferencia, López Obrador se trasladó a la Biblioteca Central, donde se reúne con los Gobernadores de Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, Campeche y Tabasco para abordar el proyecto.

