¿Y si le pasó algo a mi pulmón? La duda de un paciente covid

Durante días esa fue la pregunta que estuvo dando vueltas en la cabeza de Ana, tras pasar 21 días en confinamiento por covid; una radiografía mostró una especie de neblina en el pulmón izquierdo y las preguntas llegaron solas ¿Morir? ¿Neumonía? ¿Secuelas? ¿Cómo frenar tantas preguntas frente a la incertidumbre?

El Istmo de Tehuantepec (en Oaxaca) sigue siendo un foco rojo en la pandemia del coronavirus; y Ana no necesitó una prueba para confirmar su diagnóstico porque su novio y suegra -con quienes vive-, dieron positivo a la enfermedad. Así que fue evidente que ella estaba enferma también. "Empecé a tener síntomas el primero de julio; fue un pequeño bajón de presión, después un cólico muy fuerte y luego diarrea. Sentí que algo en mi cuerpo estaba cambiando y horas después empecé con la febrícula que no pasó los 38 grados, siempre estuvo en 37.7", relata esta joven de 24 años.

Tres días después su sentido del olfato se había ido. "Afortunadamente mi enfermedad no fue tan dura como para otros pacientes y no necesité ir a un hospital, sólo estuve bajo aislamiento en casa. Aquí no es fácil sacar una cita para el servicio médico; si iba al hospital en que estoy afiliada, era muy riesgoso salir para hacer una fila porque ahí no hay bancas, no hay nada y todos están en el mismo lugar esperando. Aunque tienen sana distancia, están ahí tosiendo", describe.

Cuando el pulmón dio señales

"Siempre he sido una persona que se ha ejercitado y cuido mi alimentación. Pero durante la enfermedad empecé a notar que me fatigaba un poquitito al subir escaleras, el corazón me latía muy rápido; caminaba un tramo o específicamente las escaleras y mi corazón se aceleraba, me pulsaba la cabeza, sentía que me que estallaba. Entonces uno de mis familiares recomendó hacerme una radiografía de tórax y en ella se pudo notar que había una afectación leve en mi pulmón, se ve como una neblina".

Para salir de dudas y tener mayor certeza de lo que sucedía, Ana buscó tres opiniones con familiares médicos, pero los resultados solo causaron mayor confusión. "La primera fue que había una afectación leve en el pulmón izquierdo y que se había generado por estrés, como consecuencia del confinamiento antes y durante el covid. La segunda fue qué mi pulmón se veía como si yo fuera asmática, cosa que no soy. Y la tercera fue que realmente era una neumonía causada por el covid, y qué al ser un tipo de neumonía causada por ese virus, no se conocían todavía las repercusiones que tendría porque no había más información".

"Fue un momento de incertidumbre, tu cabeza piensa muchas cosas. Por un lado, decía no me va a pasar nada porque hago ejercicio y como bien. Pero por otro lado, acá en el Itsmo todos nuestros compañeros se están muriendo; hay más de seis muertos por día. Y al mismo tiempo tuve que lidiar con el hecho de que alguien me llamara para contarme oye, ya murió fulana... ya murió la amiga de fulana... ya murió nuestra compañera... Ufff, fue un momento de estrés y ansiedad".

-¿En algún momento te preguntaste si la próxima eras tú?

-Sí, pero trataba de no pensar tanto en eso, aunque fue inevitable porque ves que se está muriendo gente de cualquier edad; y llega un momento en que piensas: a lo mejor mi pulmón no se va a recuperar. Fue un momento lleno de incertidumbre.

-¿Cómo lo manejaste?

-Cuando la tercera opinión habló de neumonía pensé ¡No manches! ¡Tengo neumonía! Porque aquí en Salina Cruz muchas de las personas que fallecieron decían que había sido por neumonía. Y yo creo que la gente no sabe que el covid parece una neumonía. Pensé ¡Rayos, me toca a mí!

Ana reconoce que la forma en que la afectó el covid, afortunadamente, no fue tan grave; e incluso sabe que influenza y algunas gripas, han sido peor que el covid que le enfermó. No obstante, eso no fue un aliciente respecto al temor de que en su pulmón sanara si no se rehabilitaba adecuadamente.

"Por mi cuenta he estado investigando y viendo vídeos sobre rehabilitación de pulmones, ejercicios que puedo hacer; lo más difícil de irte rehabilitando por tu cuenta es afrontar esta enfermedad encerrado en una casa, sin tener contacto con nadie. Lo más difícil fue la ansiedad y el estrés; por iniciativa propia, tomé medicina alternativa con plantas y hierbas medicinales, eso ayudó mucho".

"Vengo de una familia de médicos y finalmente con ellos me traté; creo que en mi caso lo que nos salvó a mí y a mi familia fue la información, pero no todo mundo tiene acceso a ella. Médicamente, no existe una constancia de mi enfermedad; me recetaron esteroides y fue así como pude terminar de recuperarme en casa".

El IMSS dice...

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha informado que, en casos extremos, algunos pacientes covid podrían manifestar complicaciones como fibrosis pulmonar. Por eso hace dos semanas, mediante boletín, explicó que el objetivo de hacer ejercicios pulmonares tiene como objetivo rehabilitar músculos relacionados con la respiración, como el diafragma. "el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que causa importantes disfunciones respiratorias y físicas a corto y largo plazo, que requieren técnicas de rehabilitación adaptadas a las necesidades de cada paciente... Por ejemplo, puede utilizarse un popote y soplar en un litro de agua para hacer burbujas". http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202007/458

Y agregó que "es importante que haya un seguimiento en los pacientes que están dando de alta porque todavía presentan un proceso inflamatorio latente. Deben ser vistos por el servicio de neumología para dar un tratamiento específico, en este caso esteroides a dosis ajustada, si no va a presentar mayor deterioro funcional y fibrosis". Fue por eso que difundió en su página de la red social Facebook, demostraciones de ejercicios para hacer en casa.

Dada de alta

Ana relata que "oficialmente me dieron de alta hace una semana porque ya había cumplido 21 días en aislamiento; y es que aquí en Salina Cruz, dentro del servicio médico no hay un protocolo efectivo para tratar pacientes covid. Así que la instrucción que me dieron fue que como ya había cumplido los 21 días prácticamente ya no era riesgo para la población y que ya tenía inmunidad. Sí ya no tiene síntomas, síguele, dijeron".

"Si te soy sincera, desde hace una semana me siento como hace tres meses: perfecta. Dijeron que puedo hacer ya ejercicio, pero no lo hago porque todavía mi cuerpo no se siente seguro. Camino y no me fatigo, al parecer todo ha vuelto a la normalidad, pero dependo de una radiografía que me tomarán la próxima semana para ver si mi pulmón efectivamente ha mejorado. Estoy a merced de eso".

fmma