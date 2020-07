Y se hizo el milagro: abrumadora mayoría avala 4 integrantes del INE

Carla Humprey, exconsejera electoral en CDMX e integrante del equipo de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera; Norma Irene de la Cruz Magaña, asesora del voto extranjero en Naciones Unidas y excolaboradora del hoy gobernador chiapaneco, Rutilo Escandón; José Martín Fernando Faz Mora, consejero electoral en SLP, defensor de derechos humanos de víctimas de pederastia y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; y Uuc-Kib Espadas Ancona, exlegislador perredista pero que hoy se declara apolítico, fueron elegidos como los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral.

La política se lee entre líneas. Y tal como adelantó anoche a La Silla Rota la morenista Dolores Padierna, el mensaje que llegó desde Palacio Nacional fue votar una terna y negociar acuerdos con las bancadas para evitar a toda costa la insaculación (o elección de consejeros por azar). Entre los nombres que recibieron el visto bueno del Ejecutivo, y por ende de la bancada, están precisamente los consejeros elegidos; así que la orden fue acatada.

Mario Delgado, el coordinador morenista, no podía llegar a la Jucopo sin nombres avalados para poder negociar. Por eso, anoche la instalación de esta junta declaró un receso a las 23 30 horas para, en teoría, reiniciar a las 8 30 am, lo que no sucedió porque el legislador apareció en la conferencia mañanera junto al presidente López Obrador para hablar de la reforma al sistema de pensiones.

Estaba ganando tiempo, pues entre los coordinadores parlamentarios solo había consenso con dos nombres Humprey y Espadas; pero con los otros dos, no. En la quinteta uno, Morena no soltó a Norma de la Cruz, mientras Rita Bell (consejera electoral en Oaxaca y de quien se rumora su cercanía con el gobernador Murat) fue defendida por el PRI y el PAN. Fuentes cercanas a la Jucopo relataron a La Silla Rota que el primero en ceder fue el PRI, y que el PAN -al quedarse solo-, no tuvo más remedio que ceder también; entonces se consolidó el nombre de Norma de la Cruz.

La segunda negociación fue en la quinteta tres, específicamente sobre Faz Mora; el PAN fue el único en objetar pues dijo tener información de que él era un personaje cercano a Morena. Pero se repitió el mismo escenario que con Norma de la Cruz y terminó cediendo porque nadie más hizo cuestionamientos.

"El PRI y el PAN tuvieron temor de que, si se seguían oponiendo, Morena declarara en términos mediáticos que ellos sí querían impulsar un INE de cuotas y cuates", confió una de las fuentes. "De hecho, el PAN volvió a poner en la mesa el nombre de Javier Aparicio, el académico del CIDE, pero no pasó. Por eso terminaron cediendo y aceptaron votar en unanimidad para no pagar el costo político de una declaración contra ellos. A final de cuentas, los cuatro candidatos sí han tenido algún vínculo con políticos, sea un vínculo grande o chiquito. Pero las bancadas consideraron que, de los veinte, esos cuatro eran lo más cercano a lo neutral".

Siete horas más tarde la Jucopo reanudó su sesión de manera formal. Y 50 minutos después, convocaron a conferencia de prensa para anunciar su acuerdo.

Fue unanimidad: la versión oficial

Así lo repitieron una y otra vez los integrantes de la Junta de Coordinación Política; y también defendieron la independencia en cada nombre elegido en las cuatro quintetas propuestas por el Comité Técnico Electoral.

"Ninguno de nosotros influyó ni nuestras fuerzas políticas en el proceso", declaró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Mario Delgado. "No nos hagamos bolas, ninguno de quiénes serán seguramente ratificados en el pleno le pertenecen a ningún partido", respaldó el coordinador del PRI, René Juárez. "He sido cinco veces legislador... Aunque se escuche extraño e increíble, no hubo ningún tipo de participación, intermediación o presión de algún legislador federal en todo el procedimiento", dijo Arturo Escobar, quien encabeza la bancada Verde.

Pero la declaración más franca fue de Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano. "Todos los integrantes de la Jucopo nos entrevistamos en diversos momentos con la totalidad, o con varios de los 20 aspirantes. Y la diferencia fue que las demás fuerzas políticas no lo hicimos público y que una de ellas si trascendió; sin embargo, los que menos responsabilidad tienen de eso, son los cuarto nombres o siete que empezaron a circular"

Fiel a su perfil, el partido del Trabajo señaló en voz de su coordinador, Reginaldo Sandoval: "el INE está desprestigiado por las posturas que ha asumido, esperemos que con esos nuevos cuatro consejeros llegue sangre nueva".

Sesión fast track

Ya en el pleno, con 409 diputados que pasaron lista (y 93 ausentes) las bancadas se reencarrilaron en el discurso político. Durante una hora hicieron a un lado la unanimidad y no dejaron pasar la oportunidad para dar algunos golpeteos.

Marco Gómez, exconsejero electoral y hoy diputado del partido verde, abrió su discurso afirmando que nadie quiere desaparecer o debilitar al INE. "Las mujeres y hombres que integraron las quintetas, todos son honorables y con merecimientos propios... Unos tienen más experiencia en materia electoral que otros, pero, no me queda duda, que todos cumplen con los parámetros legales para ser electos Consejeros Electorales del INE".

"Ser consejero electoral no es una posición política, es una posición técnica que sabe hacer política porque eso es parte de su trabajo... Retomen el uso para el que fue diseñada la mesa del Consejo General del INE.... Si tienen algo que decirle al partido en el gobierno ¡háganlo! pero en la mesa, de frente y con responsabilidad, y no a través de las redes sociales... Al INE no se le defiende a tuitazos".

La coordinadora perredista, Verónica Juárez, reconoció "Mario Delgado privilegió la sensatez, por encima del burdo agandalle de la mayoría". Y Tonatiuh Bravo, de Movimiento Ciudadano, la secundó, "no es válido descalificar el proceso porque no están las cuotas o cuates que tal grupo esperaba".

#DesdeLaCurul la diputada @juarezvero, coordinadora del grupo Parlamentario del PRD, nos comenta desde @Mx_Diputados sobre los consejeros para el @INEMexico "Desde el grupo parlamentario del PRD hemos hecho distintos esfuerzos, junto con los otros grupos para alcanzar un acuerdo" pic.twitter.com/eeljd3DaSx — La Silla Rota (@lasillarota) July 23, 2020

El coordinador petista, Reginaldo Sandoval, advirtió, "no quisieron incluir en esta sesión la ley de Fideicomisos ni la ley de adquisiciones, pero ya nos veremos en septiembre y ahí veremos si nos pueden detener".

Durante la segunda hora en una votación por demás ágil, 407 diputados ingresaron al pleno por bloques; y el dictamen con los cuatro nombramientos fue aprobado con 399 a favor cumpliendo con la mayoría calificada.

Votos en contra y abstenciones

Naturalmente, el tablero electrónico mostró que no todo fue unidad en Morena. Cinco de sus legisladores se abstuvieron de votar: María Elizabeth Díaz García, Víctor Gabriel Varela López, Laura Mónica Guerra Navarro, Reynaldo Huerta González y María Beatriz López Chávez. Y cinco más votaron en contra: Alejandro Carvajal Hidalgo, Rubén Cayetano García, Víctor Adolfo Mojica Wences, Martha Robles Ortiz y Graciela Sánchez Ortiz. Algunos todos ellos, fueron firmantes de la carta de los 63 que pidió a Delgado devolver las quintetas el CTE.

¿Cómo queda entonces el INE?

La tradicional mesa en herradura del Instituto, quedará conformada de la siguiente manera; agregando el partido político por el que, se presume, cada consejero fue impulsado.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente (PRD). Los consejeros Adriana Favela Herrera (PRI), Ciro Murayama Rendón (PRD), Dania Paola Ravel Cuevas (PRI), Jaime Rivera Velázquez (PAN), José Roberto Ruiz Saldaña (PAN, aunque hoy ha expresado abiertamente inclinaciones por la 4T y defendido por la secretaria de la Función Pública) y Beatriz Claudia Zavala Pérez (PRD). Más los cuatro nuevos consejeros electos que tomarán protesta mañana en el INE.

Hasta el momento se conoce (de manera extraoficial) que, por razones de la emergencia sanitaria, la toma de protesta sólo se llevará de manera presencial con el consejero presidente y Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo; más los cuatro nuevos consejeros electorales. Los seis consejeros restantes podrían presenciar el acto de manera virtual. No se tiene contemplado el acceso a prensa; y la sesión sería agendada después del mediodía.