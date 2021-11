Y ahora hasta Carlos Salinas surge en el apagón de diciembre, según Bartlett

El expresidente Carlos Salinas de Gortari ha sido el demonio favorito del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador y ahora su apellido fue mencionado por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, en una entrevista con La Jornada, para señalar a un cuñado salpicado en el apagón de diciembre pasado, que dejó sin luz a más de 10 millones de personas en varios estados.

Bartlett Díaz revela que el apagón del 28 de diciembre de 2020 hubo responsabilidad de la empresa eléctrica española Acciona, en donde Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Salinas de Gortari es miembro del consejo administración.

De acuerdo con titular de la CFE, esta empresa se sube a la red, la rompe, el sistema no cierra y la conexión queda mal hecha, y es cuando se registra el incendio que deja a miles de personas sin electricidad.

La Silla Rota en febrero de este año público que la CFE reservó por dos años el expediente del apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre, bajo el argumento de que hacer pública la información afectaría la deliberación de la investigación.

En respuesta a las solicitudes de transparencia realizadas por La Silla Rota, la CFE manifestó que la información correspondiente al apagón ocurrido el 28 de diciembre incluye dictámenes técnicos, valoraciones técnicas y opiniones que no se catalogaron como información reservada por dos años a partir del 23 de febrero de 2021, por lo que el expediente podrá ser público hasta 2023.

Indicó que se trata de una investigación que todavía está en proceso y por lo tanto todavía no se ha llegado a un dictamen final, por lo que no se pueden dar a conocer los datos señaló que se trata de "documentales que al contener opiniones y puntos de vista que son utilizados en el proceso deliberativo, tienen la naturaleza de información reservada, y su divulgación implicaría daño a la deliberación del resultado final, pues el que se den a conocer los datos que aún no son oficiales, podría influir en la conclusión de dicho proceso, ya que por diversos factores tales como revueltas o presión social, por mencionar alguno, podría influenciarse el proceso deliberativo y por ende sus conclusiones, implicando daño no solo al proceso deliberativo, sino a la posible inversión en la empresa, que, teniendo en consideración su objeto, se encuentra íntimamente ligado al interés público".

Resaltó que otorgar la información sobre el apagón causaría que CFE tenga nula confiabilidad, generaría incertidumbre y podría repercutir en posibles inversiones a la empresa, lo que también impactaría en el suministro y transmisión de energía.

El 30 de diciembre de 2020, la Comisión notificó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sobre el apagón, la información fue recibida el 7 de enero de este año y por lo tanto se encuentra en un proceso deliberativo.

APAGÓN POR INCENDIO DE PASTIZAL

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la causa del apagón que afectó a más de 10 millones de usuarios fue el incendio en un pastizal en Tamaulipas.

Noe Peña Silva, director de Transmisión de la CFE, explicó que se originó un incendio en pastizales de la región de Padilla y los vientos causados por el frente frío 23 extendieron el fuego por 30 hectáreas y una línea de transmisión resultó afectada.

En esa ocasión, el director corporativo de Distribución de la CFE, Guillermo Nevárez, dijo que "la afectación del suministro de energía eléctrica fue ocasionada por la salida de operación de las citadas líneas de transmisión y la actuación de un sistema de protección".

Explicó que las unidades generadoras que salieron de servicio fueron 11 de Ciclo Combinado, cuatro pequeñas hidroeléctricas, dos geotermoeléctricas y una central termoeléctrica.

Unos 10.3 millones de mexicanos, el 19 % de los usuarios totales, se quedaron sin luz, por unas dos horas, debido a un fallo en la red de la empresa pública y única distribuidora CFE.

La CFE dijo que el evento había sido un "desbalance" en el Sistema Interconectado Nacional, el cual inició a las 14:36 horas locales y afectó principalmente de las regiones centro, occidente y noreste del país.

DESMIENTE TAMAULIPAS INFORME

Tras los dichos de CFE donde se aseguraba que la causa del apagón fue por incendio en un pastizal, el gobierno de Tamaulipas desmintió el oficio que la CFE presentó como prueba del incendio que habría generado el corte del suministro eléctrico del lunes 28 de diciembre.

La Coordinación Estatal de Protección Civil denunció que el documento presentado por la CFE es apócrifo.

Pedro Granados Ramírez, coordinador estatal de Protección Civil explicó las inconsistencias en el documento presentado por la CFE.

Informó que la firma de Emanuel González Márquez, Director de Coordinación con Municipios, quien supuestamente firmó el parte de PC Tamaulipas a la CFE, no corresponde al funcionario estatal, así como tampoco el número de folio y los logotipos del documento.

En cuanto a la información presentada, Protección Civil confirma que el número de emergencia 911 no recibió un llamado de parte de trabajadores de la CFE, como lo cita dicho documento.

Añadió que Protección Civil tampoco participó en el incendio del pastizal mencionado, ubicado entre los municipios de Padilla y Güemez.

















kach