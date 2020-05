WSJ, NYT y El País estiman más contagio y muertes que los oficiales

Los diarios The Wall Street Journal, The New York Times y El País publicaron que los decesos en México por la pandemia de coronavirus y su enfermedad, el covid-19, son mayores a los reportados diariamente por el gobierno mexicano.

De acuerdo con WSJ, los certificados de defunción apuntan a un número mucho mayor de coronavirus en México. "El gobierno agregó una nueva estadística de muertes que podrían haber sido causadas por coronavirus, una admisión tácita de que no está probando a todos los que mueren", indicó.

Los diarios apuntan a que el Gobierno Federal parece subregistrar las muertes sospechosas de coronavirus. Datos publicados el 7 de mayo muestran solo 245 muertes sospechosas en todo el país.

Este jueves, el país tuvo el día más letal y con mayor aumento de casos confirmados de covid-19 hasta ahora. Se registraron 257 decesos en un día, por lo que la cifra asciende ya a 2 mil 961 fallecimientos, mientras que hubo mil 982 los casos confirmados nuevos, que en total ya suman 29 mil 616, indicó José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología.

En la conferencia de ayer jueves 7 de mayo, indicó que hay 18 mil 812 casos sospechosos de coronavirus y 68 mil 783 que ya se descartaron porque dieron negativo, por lo que en total se han realizado 117 mil 211 pruebas de diagnóstico del virus Sars-CoV2.

Con esos datos, millones de mexicanos tienen la sensación de que su país ha evitado los terribles brotes que afectan a naciones como Estados Unidos, donde cerca de 1.2 millones de personas han sido infectadas y más de 70,000 personas han muerto, según los Centros para el Control de Enfermedades.

El New York Times apuntó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no informa de cientos, posiblemente miles, de muertes por el coronavirus en Ciudad de México, ignorando a los angustiados médicos que han contado en la capital más de tres veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente, según funcionarios e información confidencial revisada por The New York Times.

Jesús Ramírez, vocero de López Obrador, respondió al posteo en redes sociales del NYT afirmando que el gobierno no oculta información sobre contagios o fallecimientos por covid-19 como suponen algunos medios.

"Las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total", dijo en un tuit.

En su nota, informa que funcionarios de Ciudad de México han tabulado más de 2,500 muertes por el virus y enfermedades respiratorias graves que los médicos sospechan que están relacionadas con la covid-19, según muestran los datos revisados por el Times. Sin embargo, el gobierno federal informa sobre unos 700 decesos en el área que incluye a Ciudad de México y los municipios de sus alrededores.

A nivel nacional, el gobierno federal ha reportado menos de 3,000 muertes por el virus confirmadas, además de casi 250 que se sospecha están relacionadas, en un país con más de 120 millones de personas. Pero los expertos dicen que México solo tiene un panorama mínimo de la escala real de la epidemia porque está haciendo pruebas a muy pocas personas.

Solo 0.4 personas de cada mil en México se hacen la prueba del virus, de lejos la proporción más baja entre las decenas de naciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que promedian unas 23 pruebas por cada mil personas.

En número de pruebas México se encuentra a la cola del continente, junto a Brasil y Bolivia.

"Hemos aplanado la curva", dijo esta semana Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud que se ha convertido en el rostro de la respuesta del país.

NIVEL DE CONTAGIOS

El diariocalcula que México tendría entre 620,000 y 730,000 casos sintomáticos acumulados desde el inicio de la. La inmensa mayoría de ellos lo han cursado, naturalmente, de forma leve.