Vuelven a negar amparo a Alberto Elías Beltrán

El exencargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), Alberto Elías Beltrán, fue notificado que un juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, negó concederle un amparo con el que buscaba acceder al expediente FED/FECC/FECC-CDMX/0000215/2021 que se inició por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación está relacionada con movimientos financieros realizados cuando era director general de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público (SHCP), así como tuvo el cargo de subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en la PGR.

El expediente, de acuerdo con las fuentes consultadas, fue abierto a partir de pruebas presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Los datos presentados por la UIF, también incluyen movimientos financieros realizados por su esposa, Marcela Kuchle López, el hermano de ella, Oswaldo Kuchle López, preso en Estados Unidos, así como distintas personas y empresas.

Alberto Elías Beltrán ha buscado tener acceso al expediente, sin embargo, todas las peticiones se han negado. En una las peticiones, el entonces encargado de despacho de la PGR solicitó a un juzgado de la Ciudad de México tener acceso, sin embargo, en septiembre pasado fue informado que él no es imputado en el expediente, además de que la carpeta tiene sigilo.

"No tiene la calidad de imputado y no se ha generado en su contra acto de molestia en términos del artículo 266, no es jurídicamente posible enviar copia certificada de la totalidad de la carpeta de investigación pues sus registros son de carácter reservado y de hacerlos del conocimiento del impenetrante sin tener la calidad de imputado pudiera generarle una responsabilidad ante dicha postura", menciona la notificación hecha en septiembre pasado por el juzgado.

La nueva solicitud de amparo fue presentada en el juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal, quien después de analizar el recurso determinó negar la petición. Algunos de los motivos son el que Alberto Elías Beltrán no ha sido citado a declarar y no tiene calidad de imputado (acusado).

"Pues pierde de vista que mediante el acuerdo reclamado no se desconoció la aplicación de esos principios, ni de sus derechos fundamentales al debido proceso y una defensa adecuada, pues lo único que se estableció fue que al momento de presentar su escrito no reunía la calidad de imputado, tampoco se le había citado a declarar, ni se le había generado algún acto de molestia", menciona la resolución del juez.