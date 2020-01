Vuelven a hablar de México como el "hermano mayor" de América Latina: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó el trabajo de embajadores y cónsules mexicanos alrededor del mundo y afirmó que "ya de nuevo empiezan a hablar de que México, como se decía antes, es el hermano mayor en el caso de América Latina y del Caribe".

"Son un equipo de primer orden, todo lo que tiene que ver con el servicio exterior, es de las disciplinas mejor conservadas, de las tareas más bien cumplidas en lo profesional, todo lo que hacen nuestros diplomáticos, es algo reconocido en todas partes", aseguró López Obrador en la XXXI Reunión con Embajadores y Cónsules, realizada en Palacio Nacional.

También hizo hincapié en que México mantiene una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos y que busca eso mismo con todos los gobiernos y pueblos del mundo.

"GRACIAS POR PONER EL ALTO EL NOMBRE DE MÉXICO"

El presidente López Obrador aprovechó para repartir una serie de agradecimientos en lo particular, sobre todo para reconocer el actuar de funcionarios y embajadores con países como Bolivia y Estados Unidos.

En primer lugar, el mandatario mexicano agradeció y reconoció a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado Pérez, por hacer valer el Artículo 11 de la Constitución en cuanto al derecho de asilo.

Lo anterior en referencia al rescate y asilo que se llevó a cabo del expresidente boliviano Evo Morales, hecho que ahora mantiene una tensa relación entre ambas naciones y que resultó en la salida de la embajadora de Bolivia.

El presidente destacó que Mercado Pérez "hizo un trabajo extraordinario, se logró poner en alto la política exterior de México como siempre, esto que es una tradición, el derecho de asilo".

Por otra parte, destacó la labor de la embajadora de México en Washington, Martha Elena Bárcena.

"Sí saben que la relación con EU históricamente ha sido difícil, compleja, hemos tenido ahora la fortuna de mantener una muy buena relación con ese gobierno, y eso ha sido posible gracias al trabajo que ha realizado un grupo de diplomáticos, se logró con EU lo de la aprobación del T-MEC", destacó el tabasqueño.

En ese momento, aprovechó para destacar el trabajo de Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, para lograr el pacto comercial con EU y Canadá.

Destacó su participación en la "negociación que algún día va a escribir lo sucedido, la memoria sobre este acuerdo, que pasó como todas las negociaciones por momentos de tensión, pero se logró al final un buen acuerdo, lo considero bueno para los tres países".

Por último, López Obrador extendió un agradecimiento por el apoyo que ha recibido del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

"Ha sido para mí de gran apoyo el contar con el trabajo, la conducción en política exterior de Marcelo Ebrard, me ha ayudado mucho, ya ven que no me gusta viajar mucho, no necesito hacerlo porque él me representa muy bien en todos los foros y lo seguirá haciendo", lanzó.

(Luis Ramos)