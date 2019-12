¿Vuelve "El Mañanero" de "Brozo" en 2020?

"Brozo", personaje del periodista Víctor Trujillo, mantuvo en suspenso en sus redes sociales cuál será su nueva casa en 2020.

En un tuit, Trujillo manifestó que El Mañanero Diario estará de regreso el próximo 6 de enero, sin embargo, contestó a ese mensaje señalando que es la página que alimenta esta cuenta de Twitter y su par en Facebook, la que volverá a estar activa en el día ya citado.

"El regreso a los medios cualesquiera que sean y cuándo sea, se cuece en una hornilla aparte", agregó.

OJO: #ElMañaneroDiario es la página que alimenta esta cuenta de Twitter y su par en Facebook. Esta cuenta sí regresará al talón el 6 de enero, no el programa #ElMañanero . El regreso a los medios cualesquiera que sean y cuándo sea, se cuece en una hornilla aparte. Chido! — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) December 24, 2019

Por otra parte, subió un video en el que deja claro que Brozo está buscando casa para traer una nueva versión de El Mañanero, ahí llama la atención que el personaje termina llegando a la frontera con Estados Unidos, pero la grabación termina con la leyenda: "continuará".

Así deja en espera a sus seguidores para conocer quién empleará a Trujillo en una nueva etapa en los medios de comunicación.

Para los que están preguntándose que será de mí... ahí les voy. ¡Órale! pic.twitter.com/VaXx2X2EXu — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) December 24, 2019

El pasado 29 de noviembre, "Brozo" se despidió de su programa radial "El Mañanero" que se emitía desde el 1 de diciembre de 2018 a través de Aire Libre.

"El próximo viernes (29 de noviembre) será nuestro último programa en Aire Libre y se los queríamos comunicar desde hoy para no agarrarlos con sorpresa o que pensaran que era un braguetazo de emergencia, un asunto de vísceras, una cuestión de conflicto. No, no, no hay conflicto", escribió.

En sus más de 25 años, "El Mañanero" ha sido albergado en CNI Canal 40, así como Televisa, a través de Canal 4, ForoTV y W Radio.

lrc