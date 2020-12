"Voy a ser sacerdote", historias de los ex durante la pandemia

Andrea recibió muchas buenas noticias en los últimos meses, hasta inició un proyecto personal que la emociona, pero también se enteró que su exnovio decidió entrar al seminario para ser sacerdote y confiesa: "yo sabía que él no era mi ´para siempre´".

La Silla Rota realizó una serie de entrevistas a diversas personas que vivieron la experiencia de hablar con sus exparejas en medio de la epidemia de covid-19, y recogió las historias en este texto, ocultando los nombres reales a petición de las fuentes.

Joaquín decidió hablar con una exnovia con quien terminó, en no muy buenos términos, hace cinco años. Admite que antes de la epidemia pasó por un periodo de ansiedad, pero asegura que la epidemia fue un buen periodo de reflexión, pese a que le fue difícil llevarla.

"Yo pasé por una situación parecida a la de ella, en aquel entonces, entonces entendí que en ese momento entras en shock y necesitas tiempo para ti y lo último que quieres es tener novia. La comprendí un poco más y me dije ´no es una mala persona ella, no soy una mala persona yo, para terminar mentándonos la madre por teléfono'', relató.

Pero las cosas no le fueron como esperaba, como respuesta, Joaquín recibió un mensaje varios días después de que contactara a su ex para decirle que ahora la entendía y esperaba que su vida fuera mejor ahora.

"Palabras más, palabras menos, sólo le dije que esperaba que todo estuviera bien con ella y su familia, y que no quería hacerla sentir incómoda (...) un día desperté y vi su mensaje, y la realidad estuvo bien feo, cuando lo leí sentí gacho.

"Me esperaba algo como ´sabes qué sí, hay que hacer las paces y ya´; pero obtuve un ´ni te pensaba contestar, pero lo hago para que te quede claro que no tengo nada que cerrar contigo, tengo una relación maravillosa y los nuestro fue un juego de niños´".

En caso contrario se encontró Yolanda, quien ganó una beca para terminar sus estudios de licenciatura en Alemania hace dos años, y en los meses de encierro obligatorio recibió una llamada de su exnovio, que aún vive en México, y él quería saber cómo estaba.

"Duramos casi seis años y la verdad es que nunca quiso algo ´chido´ conmigo. Cuando hablaba de su futuro, a veces me contemplaba en él y a veces no, incluso me hacía comentarios como ´eres un diamante que tengo que pulir´" (...)

"Cuando empezó lo del coronavirus, me escribió ´Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, pues quería saber cómo estás con esto de la pandemia, cuídate mucho´. Para ese tiempo ya nos escribíamos rara la vez, pero lo hacíamos", declaró.

A Mariana, su exnovio la llamó cuatro años después de que terminaran porque él se fue a trabajar a los Estados Unidos, y seis meses después decidió no volver a México. El motivo fue que tenía miedo de morir a causa de la covid-19, sin hablar de nuevo con ella.

"Tiene sobre peso y problemas en el riñón, entonces me llamó con el pretexto de que tenía mucho miedo de morir de covid solo. Ya tiene cuatro años que vive allá y me dijo que probablemente regrese a México para no morir solo, lejos de su familia".

"Desde que terminamos seguimos en contacto, porque él dice que soy su única amiga y que está muy solo allá. Aunque dudo de lo que dice, siento feo decirle que ya no me hable, más ahora que tiene miedo".

A decir de Gabriel Zamora, especialista en psicoanálisis lacaniano, ninguno de los esfuerzos por establecer comunicación con una expareja es "solamente para saber cómo está", aunque la persona que establece el contacto no lo reconozca conscientemente.

"No es el hecho del ´te amo´, ´te extraño´ y ´quiero que estés bien´, se convierte en el hecho de ´soy codependiente y no sé vivir solo´, obviamente nadie lo enuncia así, pero en la dinámica de la patología, eso es lo que sucede", señaló.

El psicoanalista refirió que si bien la epidemia de covid-19 no tiene relación con estas acciones, sí se convirtió "en el pretexto perfecto" para poder llevar a cabo estas acciones. "Todos traen una intención clara detrás de esas llamadas y mensajes, consciente o inconscientemente, puede ser el lobo vestido con piel de oveja", declaró.

