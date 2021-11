"Voy a morir luchando"; paciente con cáncer acusa negligencia del Insabi

"Si me queda poco tiempo, voy a morir luchando, voy a morir de pie, porque yo no quiero que más gente muera así, porque no es justo, porque yo llegué con un pequeño tumor de dos centímetros, que si me hubieran atendido como debía de ser, no tendría metástasis y no estaria desahuciada", enfatizó Hortensia Soria Martínez, quien denuncia que fue víctima de negligencia médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

Este jueves, Hortensia presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por negligencia médica, ya que acusa que por casi un año el médico que la trataba en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío le dijo que ya estaba bien, mientras en las tomografías se observaba cómo se expandía el cáncer en su cuerpo.

La Silla Rota solicitó una postura al Insabi sobre el caso de Hortensia y respondió que le correspondía a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que a su vez pidió que la información se solicitara a la Secretaría de Salud. Al final, no se obtuvo respuesta de ningún ente público responsable.

"No encuentro la razón, el porqué sabiendo que mi cáncer iba avanzando, él (el doctor) me siguió diciendo no pasa nada y estás bien, cada que él me decía eso yo llegaba a mi casa diciendo fui con el médico y me dijo que estoy bien, que el cáncer sigue dormido, no era cierto, el cáncer siguió avanzando", expresó Hortensia entre lágrimas.

El pasado 9 de noviembre escuchó la noticia más fuerte de su vida, el médico Roberto Kuri Exsome, quien llevó su caso, le dijo: "Lo sentimos, no hay nada más que hacer, son unos meses los que te quedan de vida y ya no hay nada".

En ese momento las lágrimas que rodaron por las mejillas de Hortensia representaban una mezcla de sentimientos rabia, dolor, miedo. "La verdad sentí que se me vino el mundo encima, sentí rabia contra él, me dieron ganas de gritarle muchas cosas, porque él tuvo en sus manos mi vida y me traicionó, porque yo llegué ahí con esperanza y le entregué mi enfermedad para que él la tratara y cuando pudo hacer algo, no lo hizo y ahora que ya no puede hacer nada, para él es muy fácil decir vete a casa y te quedan unos meses", manifestó.

La abogada Andrea Rocha, quien también apoya a los padres de niños con cáncer, recordó que Hortensia ya tiene una sentencia de amparo ganada y detalló que la denuncia que presentarán este jueves es por negligencia, en contra el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, contra el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, contra el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

DURANTE CASI UN AÑO, EL MÉDICO LE DIJO A HORTENSIA QUE ESTABA BIEN

Todo comenzó hace dos años, en noviembre de 2019, cuando Hortensia fue diagnosticada con cáncer de colon, en ese entonces consultó a dos médicos privados que le dijeron que para combatir la enfermedad requería una operación para extirpar el tumor y después varias sesiones de quimioterapia.

Hortensia, quien se dedicaba a la costura y trabajaba por su cuenta, no tenía seguridad social, por lo que acudió al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío para recibir la atención médica que necesitaba. En ese momento comenzaron los tropiezos en su tratamiento, pues el médico le dijo que comenzarían con la quimioterapia y después verían qué seguiría.

Le dijeron que tendría que cumplir una serie de ocho quimioterapias que le debían aplicar cada 21 días, pero su tratamiento se vio frenado por el desabasto de medicamentos. Así fue como conoció a la abogada Andrea Rocha, quien la apoyó para ampararse y lograr que le dieran las quimioterapias en tiempo y forma.

"Termino las ocho quimioterapias y el médico me dice estás bien, te voy a dejar sin medicamento porque tu cáncer está dormido".

Entonces comenzó con consultas de seguimiento, cada mes le hacían estudios de sangre y también tomografías. En cada una de esas consultas, que duraban menos de cinco minutos, el médico le dijo lo mismo: "Estás bien, tus análisis salieron bien, tus tomografías están bien".

"ME MINTIERON Y DEJARON QUE MI CÁNCER FUERA CRECIENDO"

Sin embargo, en enero de este año un dolor en el estómago encendió las alertas y el doctor la envió al radiólogo, quien tras realizarle un estudio le indicó a Hortensia que enfrentaba una situación muy complicada.

El tumor del colon creció y el cáncer se expandió al intestino, al hígado, a los pulmones y a las ingles, todo esto mientras el médico le aseguraba a Hortensia que estaba bien de salud.

"Todavía el radiólogo me enseñó todas las tomografías que el oncólogo me había dicho que estaban bien, que no pasaba nada, que yo estaba muy bien, y me dijo en la tomografía de tal fecha el cáncer te avanzó a tal lado, en la tomografía de tal fecha el cáncer está acá y me fue explicando una por una las tomografías, cosa que el oncólogo lo sabía y se lo cayó por un capricho probablemente del director por no darme el medicamento y no darme la atención".

En ese lapso, el doctor le dijo que se había elevado el cáncer, pero que no era nada de cuidado y nuevamente le mandó quimioterapias. Todo iba bien hasta que el juez sobreseyó el amparo que ella tenía porque el hospital dijo que le estaba dando el medicamento.

Justo cuando le notificaron a ella, al día siguiente le llamaron del hospital y le dijeron que no se presentara a la quimioterapia y la tuvieron casi cuatro meses sin medicamento, hasta que nuevamente interpuso otro amparo.

Después de esto, le hicieron una colposcopía y hace menos de un mes le dieron sesiones de radioterapia, pero la semana pasada el médico le dijo que ya está desahuciada y que no pueden hacer más por ella.

"Es algo horrible porque te están diciendo que te vas a morir y ya, y haber luchado con los amparos, no haber faltado a ninguna cita, a ninguna quimioterapia, para qué, para que en menos de dos años acabaran con mi vida.

"Yo creo que el oncólogo sólo estaba recibiendo órdenes del director de no darme la atención, no darme el medicamento y por eso él me mantuvo todo ese tiempo diciéndome estás bien, no pasa nada. Me mintió, me ocultó información y dejó, a propósito, que mi cáncer fuera creciendo", expresó.

Ahora Hortensia, quien tiene 52 años, sigue luchando contra el cáncer, pero con la ayuda de sus dos hijos, quienes hacen el mayor esfuerzo para apoyarla.

"Ellos están devastados, saben que su mamá se va a morir pronto, ellos saben que la situación que se acerca va a ser complicada para ellos, tratamos de vivir alegres el mayor tiempo posible, pero no se nos puede borrar de la mente que hay una enfermedad, que hay un peligro inminente".









ACZ