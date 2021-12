"Voy a estar en la contienda del 2024, no tengan duda": Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que estará en la contienda para la elección presidencial de 2024 y afirmó que no importa el método que elija Morena para designar candidato pues él está seguro de ganar.

En entrevista con Azucena Uresti, para Milenio Televisión, Ebrard Casaubón destacó que por el momento está listo para lo que resta del 2021, después para el 2022 y luego para el 2023; "siempre hay que estar listos".

El funcionario federal reconoció que para el 2024 falta mucho "pero yo les dije a mis colegas que no tengan duda de que voy a estar ahí, voy a participar".

A pregunta expresa de la periodista Azucena Uresti: ¿Usted va estar en la competencia con sus compañeros o me dice "voy a estar en la boleta"?

"Bueno, voy a estar en la competencia, en el proceso, conforme se vaya convocando", respondió.

Se le preguntó si estaría en la boleta por otro partido, ¿por otra alianza, por otro frente? Aseguró que él se ve en la causa y en la congruencia con lo que está haciendo. "No es defender cualquier cosa; estamos comprometidos con un proyecto, si no, yo no estaría hoy en este gobierno; yo creo lo que estamos haciendo", afirmó.

#AzucenaxMilenio | En entrevista, el canciller Marcelo Ebrard me aseguró que estará en la contienda para la presidencia en 2024, y que no importa el método que elija #Morena, él está seguro que ganará pic.twitter.com/mEsENF1UAy — Azucena Uresti (@azucenau) December 16, 2021

"¿Si es encuesta usted le entra?", le preguntó Uresti, a lo que respondió Ebrard: "Pues es que ganamos en todas. No tenemos esa preocupación", remató.

LO CONFIRMÓ EN OCTUBRE

El 12 de octubre de este año, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard confirmó que sí buscará la candidatura a la Presidencia de la República en 2024 por Morena.

"Voy por el proceso en Morena, no tengo pensado otro escenario... Faltan dos años", aseguró el titular de la SRE en entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula.

En tanto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que el mejor método para definir al abanderado morenista en 2024 sea elegido mediante encuesta, tal y como lo dicen los estatutos del partido.

"Yo sólo decliné en el año 2000 cuando Andrés era candidato a jefe de Gobierno y el riesgo era que se perdiera la ciudad frente a Acción Nacional en esos años pero no está en mi horizonte ese tema", afirmó en ese entonces Ebrard en el Senado, ante las risas del senador Monreal que lo acompañaba.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ningún preferido ni preferida para ser candidato de Morena en la elección presidencial de 2024.

Al ser cuestionado sobre si se está inclinando por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que busque la Presidencia por Morena en 2024, el mandatario explicó que en los estatutos del partido se establece una encuesta como el medio para definir candidatos.

Destacó que quien decide es el ciudadano y así se garantiza la fiabilidad del proceso. Dijo que considera la encuesta como el método más conveniente para definir candidatos.

Relató cómo fue la decisión en 2011 cuando él y el entonces mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, compitieron en una encuesta para definir el candidato del PRD a la Presidencia en 2012.

Recordó que ganó la encuesta, aunque por poco margen, por lo que reconoció a Ebrard por aceptar los resultados, ya que eso no es fácil.

"Estoy contento porque hay relevo generacional, sería lamentable que no hubiese gente con capacidad, mujeres, hombres, para continuar la obra de transformación, en su momento se va a decidir", lanzó.

ENCUESTA, MÉTODO ADECUADO: SHEINBAUM

Con respecto a lo dicho por Andrés Manuel López Obrador de elegir al candidato presidencial de Morena para 2024 mediante una encuesta, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum coincidió en que es un método adecuado.

"Es lo que establecen los estatutos del partido al que pertenecemos, que es Morena; está por los estatutos y es algo con lo que concuerdo, pero, además, el presidente de la República siempre lo ha mantenido, inclusive previamente a que existiera Morena. Entonces, es algo que inclusive está en los estatutos", ha dicho.