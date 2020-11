Votarán reglas para reelección de diputados en San Lázaro

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados avaló un documento que sería votado mañana ante el pleno, con el fin de resolver el vacío para la reelección de legisladores en las elecciones 2021. En la propuesta avalada por los coordinadores parlamentarios de todas las bancadas, el Congreso buscará definir las reglas para la reelección de legisladores, con el fin de sustituir el acuerdo que los consejeros del Instituto Nacional Electoral votarían en próximos días, en tanto se lograban acuerdos con los partidos políticos sobre el tema pues la propuesta inicial era que los legisladores interesados en la reelección renunciara a su cargo. Con estas nuevas reglas, la renuncia es opcional y no obligatoria.

El documento del cual La Silla Rota tiene copia, señala que si bien la intención del INE fue proponer reglas para la reelección de los legisladores federales, esto "parece exceder los límites de sus potestades constitucionales para generar restricciones", afirmaron los coordinadores parlamentarios. El punto de desencuentro fue en particular, de los consejeros del instituto propusieron que los legisladores-candidatos deban renunciar a sus cargos públicos a partir de febrero para contender por la vía de elección o pluri nominal. Sin embargo la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, afirmó la semana pasada estar en contra de la medida al señalar que los legisladores pueden cumplir ambas funciones sin tener que renunciar a su cargo.

Los acuerdos aprobados son: los legisladores interesados en la reelección podrán hacerlo por el partido o alguno de los partidos de la coalición por la que lograron su cargo en este momento; o bien, podrán hacerlo por un partido diferente siempre y cuando demuestren su nueva militancia en este. "Podrán hacerlo por una fórmula electoral distinta a la de su origen", señala el documento.

Además, deberán informar por escrito a la Mesa Directiva de la Cámara baja su interés por la reelección; y esta funcionará como intermediaria con los partidos políticos y el propio INE para corroborar que los aspirantes cumplan con todos los requisitos. Destaca también que la separación al cargo, durante la campaña electoral, será opcional y no obligatoria como propuso en INE. Y advierte que los aspirantes que decidan no renunciara a su cargo como legisladores, no podrán faltar a su trabajo horarios del Congreso, ni participar en actos proselitistas que se celebren durante los mismos.

También prohíbe el uso de recursos públicos (humanos y materiales) propias de su cargo actual "para influir en la voluntad del electorado". La renuncia a sus apoyos económicos como legisladores será opcional; y que en caso de faltar a sus actividades legislativas por estar en campaña, se les descontará el día. La cámara de Diputados también previa que pondrá esta información a disposición del INE en caso de requerirse para fiscalización.

Este nuevo acuerdo, si bien reconoce el papel de la autoridad electoral, advierte que debe haber armonía con la constitución por lo que "ante la carencia de un marco legal considera relevante la adopción de un instrumento de régimen interior... que permite regular el respeto a los principios constitucionales de equidad en la contienda política y uso imparcial de los recursos públicos", cita.

