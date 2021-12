Votar contra la reforma eléctrica es votar a favor de que sigan robando: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió durante la mañanera que votar contra la reforma eléctrica es votar a favor de que sigan robando a México.

Para legalizar ese robo ellos tenían el gobierno y ellos eran los que mandaban, ellos influyeron para que los legisladores hasta por dinero votaran a favor de esa reforma eléctrica. No es cosa de andar convenciendo, no es para estar ´chiqueando´ a nadie, cada quien tiene que asumir su responsabilidad", señaló el mandatario.





Votar en contra de la reforma eléctrica, es votar a favor a que sigan robando a México los que tienen concesiones para generar energía eléctrica

López Obrador reiteró que en su gobierno se acabó la corrupción porque ahora se busca el beneficio del pueblo mexicano.

"Ya se acabó el tiempo en que necesitamos tu voto y cómo nos arreglamos. Lo más benévolo era: Necesito el que se construya un hospital en mi pueblo, necesito que se mantenga un sistema de apoyo especial a todos los maestros, que se les dé una compensación, y eso degeneró hasta ´necesito que me des tanto de dinero, así era antes, ya se terminó, aquí es lo que le convenga al pueblo", dijo.

El mandatario comentó que si los diputados o senadores votan en contra, la gente lo va saber y ellos van a tener que explicar porque votaron en contra.

Reiteró que en este tema de la reforma eléctrica no hay medias tintas.





INE Y REVOCACIÓN DE MANDATO, SE VA CONTRA ABOGADOS Y CREEL

Sobre FGR y la carpeta a consejeros, el presidente dijo que la doctrina, la principal del conservadurismo es la hipocresía.

"Estaba leyendo a Santiago Creel en Twitter de lo que dice... son la barra de abogados y todo ese grupo, esa esfera de conservadores. Cuando a mí me juzgaron ninguno de esos dijo nada y él era secretario de gobernación. El presidente de la mesa directiva cometió un grave error... La cual no acompañamos. Ellos hicieron lo mismo y no se retractaron; ni modo que Creel no se haya enterado cuando se le dio instrucciones al presidente de la SCJN para que me desaforaran... El colegio de abogados, la barra de abogados, cómo corporaciones están sometidas al régimen".

"Que bien que Sergio Gutiérrez Luna presentó una denuncia porque él considera que es un delito el que cometieron, porque es cero censuras, no hay que perseguir a nadie, no hay que darle motivos a esos conservadores que andan buscando por todos lados de cómo convertirse en paladines cuando no lo son y no generalizo, puede haber algunos, liberales y gente con criterio", añadió.

Además, López Obrador le recomendó a los consejeros del INE que para el 2022 respeten al pueblo y que no piensen nada más en el aparato, en la esfera política.

"Les recomiendo que piense en el ciudadano, rico o pobre. Que sean verdaderos jueces, que manden a sus casas a los que llegan a sonsacar, a los que llegan a hacer propuestas indecorosas para que se beneficie un candidato. Que tengan criterio suficiente y que no se dejen influenciar", dijo el presidente.

"Que sean imparciales, que no tomen partido con nadie, que actúen con rectitud, lo pueden hacer, son cosas sencillas y no va a haber ningún problema. ya han hecho muchas, el no querer consulta para la Revocación de Mandato es ir en contra de la democracia, afectan a los ciudadanos y se afectan ellos porque pierden credibilidad", añadió.

PLAN "B" PARA CONSULTA

El presidente López Obrador aseguró que la consulta de revocación se hará "de una forma u otra", y planteó una colecta para contratar a 10 empresas encuestadoras para llevarla a cabo si no la realiza el INE.

"Entre todos organizarnos y que hiciéramos una colecta para contratar unas 10 empresas encuestadoras de prestigio en México y se preguntara lo mismo ´¿Quieres que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador o que renuncie?´; no llevaría mucho tiempo e incluso se podría hacer telefónica y otra domiciliaria y se tiene el resultado y dar el resultado, pero no podríamos dejar pasar. Consulta va haber, de una forma o de otra, porque tiene que haber quedar precedente porque ya es un mandato constitucional (...) que sean las que menos cuchareen y no le pongan levadura", dijo.

El mandatario agregó que de no realizarse la consulta de revocación, aún por motivo de falta de recursos según el INE, se estaría violando la Constitución.

SU MIRADA SOBRE CHILE

También, el presidente López Obrador recordó un discurso de Mario Vargas Llosa en donde decía que sería lamentable que en Chile ganara Boric .

Me dio gusto ver y observar la decadencia de Mario Vargas Llosa, él dio un discurso explicando lo que pasaba en América Latina, un discurso que no aporta nada, es un discurso de derrota, de lugares comunes, sin alternativas, sin opciones, es un discurso nada más para lamentarse, de que ha sido tomada por la izquierda

El presidente agregó que este discurso llegó días antes de que se llevaran a cabo las elecciones en Chile.

AMLO PIDE INTERVENCIÓN DE ENCINAS EN CASO DE PERIODISTA

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, instruyó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), a comunicarse con el periodista Ricardo Ravelo, demandado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro a quien señaló de vínculos con el narcotráfico en su nuevo libro.

"Le voy a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con el periodista, esto no significa que sea culpable el gobernador, nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este periodista sin juzgar por anticipado", dijo el mandatario.

El periodista Ricardo Ravelo, quien presentó una serie de reportajes en los que expuso los presuntos vínculos entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), exigió al mandatario estatal presentar la demanda interpuesta en su contra.

"Los narcopolíticos" (HarperCollins) aborda las historias de personajes que están implicados en la corrupción y el narcotráfico o que recientemente abandonaron sus cargos y enfrentan procesos de investigación y/o juicios por diversos delitos del orden federal.

Si me matan , todos ustedes ya saben quién es el responsable . Pido que Alfaro presente demanda . Nos vemos en tribunales internacionales, no en los atenazados por la mafia — Ricardo Ravelo Galo (@RRavelo27) December 28, 2021

"Si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable. Pido que Alfaro presente demanda. Nos vemos en tribunales internacionales, no en los atenazados por la mafia", escribió Ravelo a través de su cuenta de Twitter.

La narcopolitica es una causa de la delincuencia inacatada en la 4T. — Ricardo Ravelo Galo (@RRavelo27) December 28, 2021

Ravelo, quien presentó una serie de reportajes en los que expuso los presuntos vínculos entre el gobernador Alfaro y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), exigió al mandatario estatal presentar la demanda que el pasado 27 de diciembre afirmó haber interpuesto en su contra.

"Hay un proceso legal que debe seguirse, debe de haber denuncias. Esto mismo que expresó el gobernador que va a hacer la denuncia esto es un camino", expresó el mandatario.

En tanto nosotros brindamos protección a quienes sufren o se sienten amenazados

El pasado lunes, el gobernador Alfaro dijo en rueda de prensa que la demanda fue por daño moral, aunque no precisó ante qué instancias la interpuso.

"Está presentada la demanda por daño moral. Estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios", comentó Alfaro.

Alfaro Ramírez se reservó los nombres en contra de quién procedió y sólo se mantuvo en que se presentaron esas demandas por daño moral sin indicar si fue en Estados Unidos, en México, en ambos países, pero tampoco ahondó en qué tipo de medidas cautelares se busca proteger. Sólo dijo que no va a permitir que nadie haga señalamientos que considera irresponsables ya "que esa historia la han querido inventar un montón de veces".

RECUENTO DEL QUIÉN ES QUIÉN DE LAS MENTIRAS

Mientras tanto, Elizabeth García Vilchis, en su sección Quién es Quién en las Mentiras, recordó que la información "más repulsiva del año" fue la del supuesto obrero muerto por represión en la Refinería Dos Bocas.

También retomó notas de la torre "chueca" del aeropuerto Felipe Ángeles, del supuesto viaje simulado de López Obrador en Santa Lucía, del alza a tarifas eléctricas con la reforma eléctrica.

"Mentira que las tarifas eléctricas subirán, la reforma eléctrica es para que tenga precios bajos para los consumidores", señaló.