“Volvería a saludar a mamá de El Chapo”… pero con sana distancia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el sexenio de Felipe Calderón “gobernaba el narco, la autoridad estaba al servicio del narco”.

En conferencia mañanera de este martes, López Obrador dijo que sobre el caso García Luna que “era algo muy grave, esto no ha pasado en ningún lugar del mundo en los últimos tiempos, sin embargo, aquí todavía hay defensores de estas personas”.

Señaló que en otros países la colusión del secretario de Seguridad Pública con un grupo criminal hubiera sido un escándalo. Remarcó que las series de Netflix donde salen los jefes de seguridad bien vestidos, con alhajas y rodeados de mujeres guapas se quedaron cortas.

Pidió al expresidente Calderón que no se enoje con él, ya que si en seis años no se dio cuenta de lo que hacía García Luna, debe estar tranquilo y remató: “como diría el clásico ‘y yo por qué’”.

Agregó que en realidad debería enojarse con el juez de Estados Unidos que investiga a García Luna.

Por otra parte, remarcó que volvería a saludar a la madre de “El Chapo”, ahora ya no de mano, porque no se puede.

... Y EN LA MAÑANERA DE AYER

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que durante el sexenio de Felipe Calderón y con el mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sí existió un “narcoestado” en México.

En conferencia mañanera, López Obrador aseguró que su gobierno no protegerá a exfuncionarios de otros sexenios que estén relacionados con García Luna, quien hoy está en juicio en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado.

“¡Imagínense en qué situación estaba el país! Llegó hablarse de un narcoestado y yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir pues sí se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno”, señaló.

“Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. Mandaba la delincuencia. Era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger”, dijo AMLO sobre el gobierno de Calderón.





¿LA UIF INDAGA A CALDERÓN?





Al ser cuestionado sobre si la UIF investiga las cuentas del expresidente Calderón, López Obrador dijo que no porque no se ha presentado ninguna solicitud de la Fiscalía. “Vamos a esperar a que la Fiscalía dé a conocer la investigación sobre los dos casos y no va haber impunidad”, agregó.

Reiteró que si se quiere juzgar a los expresidentes será la población que decida por medio de una consulta ciudadana.





OTROS INVOLUCRADOS





Sobre los casos de los exfuncionarios Luis Cárdenas Palomino y Pequeño García, relacionados a García Luna, el presidente indicó que hay expedientes abiertos contra estos personajes y confió en el trabajo que hará el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Ambos están siendo investigados y denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), apuntó.

Recordó que hay una instrucción para que salgan del gobierno gente relacionada con García Luna y consideró que la FGR hará esa misma purga.





RECHAZA AMLO INTERVENIR EN CRISIS DE ESCUELAS PRIVADAS





El presidente López Obrador no intervendrá en el problema económico en que se encuentran las escuelas privadas del país ante la pandemia. Sin embargo, recomendó a dueños y padres de familia a llegar a un acuerdo.

Destacó que con este pacto inicial, el gobierno federal podrá intervenir con propuestas específicas que aún no están definidas.

“Sí hay un problema en el caso de las escuelas privadas. En cuanto a cuotas, arreglos de inscripción, lo tienen que ver los padres de familia y los dueños de los colegios particulares.

“Yo soy de la idea de que ni siquiera intervengamos nosotros, sino que sea más un acuerdo entre las partes. Que no pongamos nosotros reglas, limitaciones, porque sí están en una situación muy difícil las escuelas particulares y no es nada más decir: ´bajen las colegiaturas´, hay que ver cómo pueden salir adelante, porque para que una escuela particular saque sus gastos debe tener un número determinado de alumnos y lo que se está manifestando es que está bajando la matricula”, lanzó.





PLANTEA EXPORTAR GAS A ASIA





El gobierno mexicano planteó lunes la posibilidad de exportar gas natural a Asia para resolver los conflictos de ductos que iban a abastecer a plantas termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no se concretaron.

"De todas maneras nosotros tenemos que resolver qué hacer con el gas, incluso, no descartamos que podamos licitar con empresas para que traten ese gas, lo congelen y lo puedan vender en Asia", expresó el presidente López Obrador.

Los gasoductos causan otra vez polémica en México desde la semana pasada, cuando el mandatario prometió a los yaquis, un pueblo originario del estado de Sonora, en el noroeste del país, reubicar un gasoducto autorizado por administraciones anteriores pese a irrumpir en su territorio.

Además, el año pasado el Gobierno presentó demandas de arbitraje internacional para anular cláusulas de contratos con empresas extranjeras que involucraban el gasoducto del Sur de Texas-Tuxpan.

López Obrador aseveró este lunes que las administraciones anteriores entregaron contratos porque "supuestamente" se iban a construir cerca de 20 plantas termoeléctricas de la CFE abastecidas con gas de Estados Unidos, pero nunca se licitaron.

"Se firmaron los contratos para hacer los gasoductos y comprar el gas, una planeación de lo más irregular que puede haber, imagínense, no se hacen las plantas, pero se compra el gas y la pregunta es ¿y qué hacemos con el gas?", manifestó.

Al argumentar que es necesario "darle salida al gas", el presidente reconoció que el Gobierno asumirá el costo de reubicar el gasoducto de los yaquis, aunque insistió en que es "más caro" no resolver el problema.





“NO HABRÁ GASOLINAZOS”





El presidente López Obrador aseguró que suceda lo que suceda no habrá gasolinazos y su gobierno mantendrá la política de no aumentar el precio de los combustibles.

La mañana de este lunes, el presidente reconoció la labor social de los empresarios que se dedican a la distribución de combustibles. Dijo que los precios de las gasolinas bajaron entre 3 y 4 pesos a pesar del impacto de la pandemia al crudo mexicano.

“Ahora con esta caída del precio del crudo, en vez de inventar un impuesto, decidimos también que bajaran los precios de los combustibles durante la etapa más difícil de la pandemia y ahora se han ido recuperando los precios al consumidor”, apuntó.

“Continuaremos con esta política de no aumentar los precios de los combustibles. No habrá gasolinazos, suceda lo que suceda. Ha ido al alza el precio de la mezcla mexicana al extranjero. Esto nos lleva a incrementar los precios, porque dependemos de la gasolina de importación. Sí hay un incremento al precio de los combustibles, pero nunca será mayor al que había, no habrá aumentos reales en los precios de los combustibles”.





(Luis Ramos)