¿Volveré a despertar?: la constante pregunta de pacientes covid graves

Gerardo Medina, jefe de residentes de Medicina Interna del Hospital Español, ha atendido a innumerables pacientes con covid-19, gran parte de ellos intubados y conectados a un ventilador para poder respirar.

Ante ese escenario, el médico ha tenido que darle esperanza a varios de los enfermos que se encuentran en terapia intensiva.

Medina relató que la constante pregunta que recibe de pacientes covid intubados es "¿Voy a volver a despertar?". Al médico de 27 años sólo le queda decirles que sí.

"Los pacientes preguntan si saldrán adelante, tienen la incertidumbre que una vez que los intubemos no vuelvan a despertar. La pregunta que te hacen es: ´¿voy a volver a despertar?´, y eso sí te afecta como médico, porque lo único que te queda es decirles que sí, y debes darles esperanza, aunque haya poca", dijo en entrevista a Milenio.

Aunque algunos pacientes tengan un pronóstico reservado siempre hay que darles esperanza, porque "el poder de la mente es muy importante, además de las medicinas", explica el jefe de residentes.

Otra de las preguntas que los médicos reciben de pacientes covid es en cuánto tiempo tendrán la sensación de que les falta el aire.

"Ahí si puedes ser más sincero, porque el pronóstico es de aproximadamente dos semanas".

Para no exponer a sus familiares a contagios, Gerardo Medina tuvo que cambiar de residencia y rentó un departamento en la colonia Narvarte, donde vive solo.

"En la primera fase no tomé ninguna medida adicional, solo mantenía la distancia con mi mamá, pero ahora estoy aislado en un departamento, desde hace 20 días. A mi novia no la veo desde hace un mes y medio; a mi mamá la veo cada cinco días desde mi auto, mientras ella se asoma por la ventana y nos comunicamos por celular".

Por si fuera poco Medina tiene que evitar que las personas que lo rodean se den cuenta que es médico, ya que tiene miedo de ser agredido.

"Me he ocultado, eso es por regla; a nuestro hospital tenemos que llegar vestido de civil y salir igual. Además de siempre salir y entrar con cubrebocas. En donde vivo no saben que soy doctor, no le he dicho a mis vecinos. Todo esto lo tomé como medida de precaución, por las agresiones verbales que han recibido mis compañeros; les dicen que no vivan ahí y los amenazan".

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las entidades con más reportes de ataques al personal de salud son la Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Guerrero, Coahuila, San Luis Potosí, Quintana Roo y Durango.

Por su parte, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha recibido denuncias en 26 entidades, aunque la mayor proporción se documentó en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.

Gerardo también teme por las personas que no han querido resguardarse o tomar las medidas preventivas para evitar contagios, por lo que hizo un llamado a que los ciudadanos sigan las indicaciones del gobierno.

"Todo se está haciendo con base científica, pocas personas lo entienden. De verdad, no salgan de casa. La salud es primero, el dinero viene después".

