Violencia política: riesgo para la democracia y desafío al Estado mexicano: expertos

La violencia contra actores políticos en México representa un riesgo para la democracia, además de que se trata de un desafío para los tres niveles del Estado mexicano (federal, estatal y municipal), coincidieron expertos en #CitaConLasUrnas2021 de La Silla Rota.

Entre septiembre de 2020 –inicio del actual proceso electoral– y el 30 de abril de 2021, se han contabilizado ataques contra 210 personas involucradas en los comicios del próximo 6 de junio, de las cuales 143 fueron asesinadas, de acuerdo al último reporte de la consultora Integralia publicado este lunes.

Se destaca que la violencia política se enmarca en el contexto general de violencia homicida e inseguridad que aqueja al país, pues una gran parte de los incidentes son perpetrados por miembros del crimen organizado que buscan coludirse o controlar a gobiernos locales para dominar mercados ilícitos (huachicoleo, tráfico de drogas, extorsión).

José Roldán Xopa, analista político, aseguró en mesa de debate que se trata de una responsabilidad compartida pero diferenciada ya que no se restringe al ámbito municipal pero ataca al eslabón más débil, que es el local.

El experto consideró que se debe actuar severamente para evitar que la violencia del crimen organizado se siga propagando en la política.

Alejandro Encinas Nájera, por su parte, calificó el problema como preocupante y reprobable y señaló que todos los partidos tendrían que cerrar filas en repudio a la violencia política pese a las diferencias naturales de ideologías, ya que viola la posibilidad de paridad en la contienda electoral.

Detalló que los municipios representan el eslabón más débil de la cadena gubernamental debido a que es donde se gestiona el manejo del suelo, el cual sirve para el trazo de rutas para el trasiego de droga por parte del crimen organizado.

"El crimen organizado afecta a todos los partidos políticos en todo el territorio nacional" dijo el también analista político. "Es una de las grandes amenazas contra nuestra democracia", agregó.

Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, resaltó por su parte, las amenazas de muerte hechas contra la candidata a la presidencia municipal de Kanasín, Xóchitl Delgado Caballero, sus hijos y su esposo, con una manta colocada en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Dijo que se trata de un hecho inédito para el estado que gobernó y que actualmente es rankeado como el más seguro de la república mexicana. Ortega instó a las autoridades a velar por la seguridad de la política y su familia y mandó un mensaje de solidaridad a la candidata.

Para Roldán Xopa los partidos políticos quedan a deber en propuestas para solucionar el tema de la violencia contra políticos, sin embargo Ortega aseguró que en Movimiento Ciudadano se apuesta por candidatear a gente que demuestra tener un compromiso con la sociedad.

"Como hay candidatos que por su honestidad representan una amenaza contra el crimen organizado, también deben vigilarse procesos de reclutamiento y financiamiento", expuso, en tanto, Encinas Nájera. Agregó que durante el actual gobierno ha sido un avance en la materia el trazar las rutas del dinero a través de la inteligencia financiera.

CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES

Durante el actual periodo de campañas electorales, expuso Ivonne Ortega, las redes sociales han sido de gran importancia para que los políticos puedan comunicarse con el electorado; pero resalta que Facebook ha realizado un diagnóstico en el que ha detectado "comportamiento inauténtico coordinado", es decir, la creación de cuentas falsas para favorecer o denostar alguna opción política.

Dijo que pese a que el Instituto Nacional Electoral ha realizado esfuerzos para actualizar los filtros para las redes sociales, "aún falta mucho por hacer" y existe "una serie de cosas por cuidar".

Para Alejandro Encinas Nájera la fiscalización en redes sociales es uno de los mayores desafíos en estas elecciones, ya que permite a los candidatos ocultar gastos en campañas.

Por otro lado, señaló que "el alcance no garantiza persuasión (hacia el voto) si no tienes mensaje" y recordó que en 2018, Ricardo Anaya, candidato que más gastó en redes sociales, no tuvo un resultado positivo, mientras que Andrés Manuel López Obrador no invirtió un peso y tuvo una colocación más orgánica.

Las redes sociales vinieron a descolocar el modelo de fiscalización adaptado para los medios primordiales de radio y televisión, agregó José Roldán Xopa, por lo que los intentos del INE para lograrlo "siguen siendo raspones en la corteza".

Encinas Nájera, en cambio, aseguró que se tiende a buscar que "por decreto legislativo se modifique la realidad", pero este puede ser un tema de voluntad política, es decir, que las empresas como Facebook y Twitter sean más transparentes en cuanto a gastos.

Se debe entender, dijo el analista, "que las tecnologías avanzan más veloz que las legislaciones".





