Vinculan a Salinas Pliego con caso Fertinal; no haré juicio sumario: AMLO

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego está vinculado a Grupo Fertinal, empresa de fertilizantes que se encuentra en el centro de un creciente escándalo de corrupción nacional, revelan documentos en posesión del diario norteamericano The Wall Street Journal.

En esta publicación se destaca a Salinas Pliego como un destacado aliado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como uno de los empresarios más ricos del país.

Ricardo Salinas Pliego, quien dirige un imperio comercial con activos en banca, radiodifusión y venta minorista, está vinculado a entidades con sede en Europa que poseían grandes acciones de Grupo Fertinal, según personas familiarizadas con el asunto y documentos corporativos internos revisados por el rotativo con sede en Nueva York.

Se señala que Fertinal se vendió a Petróleos Mexicanos (Pemex), en 2016, por 635 millones de pesos, incluido el retiro de la deuda, un precio que un regulador fiscal del gobierno luego determinó que se infló en casi 200 millones de pesos.

En marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una investigación federal sobre el acuerdo después de que Pemex presentó una denuncia de fraude ante los fiscales acusando a las instituciones que financiaron la compra, incluido el Banco Azteca, del que Salinas Pliego posee una participación mayoritaria, de inflar el valor de Fertinal.

El empresario siempre ha negado ser accionista de Fertinal, que estaba "técnicamente en bancarrota" cuando Pemex lo compró, según un informe posterior del gobierno sobre el acuerdo. Él dice que solo era un acreedor a través de Banco Azteca, que había prestado al problemático productor de fertilizantes 406 millones de pesos a partir de 2008, se detalla.

Y es que el mayor pago que hizo Pemex para hacerse de Fertinal fue para cubrir dicha deuda, lo que es un movimiento inusual al comprar una empresa en problemas, se precisa.

Ricardo Salinas Pliego no solo se benefició del acuerdo de Fertinal en el lado de la deuda, sino que también pudo haberse beneficiado en el lado de la equidad, dadas las conexiones que muestran los documentos revisados por el Journal.

Estos vinculan al magnate, a través de una compleja red de sociedades de cartera registradas en paraísos fiscales, a una empresa registrada en Suecia conocida como NPK Holding AB, que poseía el 24.4 por ciento de Fertinal en el momento de la venta. Otro holding con vínculos con Salinas Pliego, Base Rock BVBA, con domicilio en Bélgica, poseía otro 4.5 por ciento de las acciones de Fertinal.

Los documentos en poder del WSJ sugieren que Salinas Pliego puede haberse beneficiado encubiertamente de la venta de Fertinal a un precio inflado.

Salinas Pliego, quien según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg tiene un patrimonio neto de 13.4 mil millones de dólares, siendo el segundo mexicano más rico, sólo por debajo de Carlos Slim, encabeza el consejo asesor de negocios del presidente de México. Y en enero, Banco Azteca ganó un lucrativo contrato sin licitación para emitir tarjetas de débito a mexicanos de bajos recursos como parte de uno de los programas de bienestar social de López Obrador.

Al ser buscado por el diario extranjero, Salinas Pliego se negó a dar una postura sobre este artículo, en tanto, Luciano Pascoe, un portavoz de Grupo Salinas, señaló que Fertinal es una historia de éxito y dijo que el conglomerado de Salinas Pliego no tenía "participación" en la compañía más allá de los préstamos de Banco Azteca.

Agregó que el empresario no tenía una participación en NPK Holding “a título personal”.

SEGUIRÁ SIENDO MI ASESOR: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no debe hacerse un juicio sumario contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, ya que sólo hay presunciones sobre sus vínculos con el caso Fertinal.

A pregunta expresa de que si reconsideraría que Salinas siga siendo su asesor, el tabasqueño respondió lo siguiente:

“No, porque como tú lo estás expresando son posibles vínculos, usaste bien la palabra, posibles, es como decir presunto o sujeto a investigación”.

Agregó que el tema ni siquiera es atendido por una autoridad. “Creo que hay una denuncia, pero todavía no se le ha dado curso, entonces nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado, no puede haber un juicio sumario, menos hacerlo aquí porque tomaría yo partido y afectaría yo la dignidad de las personas y eso no se puede hacer”, lanzó.

Por otra parte, comentó que no le importan los que haya publicado el diario norteamericano The Wall Street Journal.

“No me importa que lo haya dicho el Wall Street Journal porque yo los he parecido a los del Wall Street Journal diciendo mentiras, no porque sea el Wall Street Journal, no, no, no, no, es mejor el Reforma”, afirmó.



Sin embargo, recalcó que en su gobierno no habrá influyentismo ni se permitirá la corrupción.

“Vamos a esperar, yo lo único que puedo decirles es que no hay impunidad, no hay influyentismo, no se permite la corrupción pero pues también tenemos que actuar con responsabilidad”, mencionó.