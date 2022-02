Villamil dice que INE presiona a medios por foro eléctrico; órgano lo niega

El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que esta institución no ha presionado a ningún medio de comunicación para que transmita o deje de transmitir los ejercicios de Parlamento Abierto que realiza el Congreso de la Unión sobre la Reforma Energética como lo afirmó el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil.

El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano denunció que los consejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdova envían mensajes intimidatorios a los directivos de medios de comunicación por transmitir foros de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica.

"Me parece tremendo que, por dos individuos, un órgano colegiado como es el Instituto Nacional Electoral, ahora asuma las funciones de Torquemada, de sensores, en lugar de promotores de la discusión y del debate abierto. El INE no fue creado para regular medios y mucho menos para censurar el INE fue creado para promover la democracia y la imparcialidad. Utilizan dos consejeros del INE todos los instrumentos de un órgano del Estado mexicano para estar intimidando a otros órganos del Estado y a otros Poderes de la Unión, me parece grotesco".

Al participar en el foro 23 para el análisis de la reforma eléctrica, "Democracia y pluralidad política en el debate de la Reforma Eléctrica", antes de iniciar su ponencia sobre el tema, Jenaro Villamil expresó que esta coerción del INE se da con el pretexto de la veda electoral con motivo de la consulta para la revocación de mandato del próximo 10 de abril.

La autoridad electoral niega que se le haya instruido o intimidado a funcionario alguno del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano o a cualquier otro medio de comunicación el cese de alguna transmisión.

"Para la autoridad electoral es claro que estos foros son parte del trabajo legislativo y no se busca destacar alguna acción de gobierno que haya sido realizada por el titular del ejecutivo federal, algún legislador u organismo legislativo; sino que tiene como objetivo informar a la ciudadanía de las consecuencias que tiene la aprobación de una iniciativa de reforma constitucional", indicó en un comunicado.

No obstante, afirmó, el INE refrenda su llamado a todos los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno (Federal, local y municipal) de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a respetar la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato que en su artículo 33 establece:

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.