Villamil afirma que Salinas Pliego habla cabroñol; el magnate le recuerda a su madre

Luego de que Ricardo Salinas Pliego le dijera a la senadora morenista Citlalli Hernández que si se sentía cubana se fuera a vivir a Cuba, el periodista y presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, afirmó que, el empresario habla cabroñol.

"Cuando Ricardo Salinas Pliego (o quien lo sustituya) se pone a tuitear, podemos entender por qué el capitalismo de compadres mexicano tiene como lenguaje preferido el cabroñol", escribió el presidente del SPR en su Twitter.

Y como era de esperarse, el dueño de Grupo Salinas no se quedó callado y hoy, en el Día de las Madres, le recordó a su madre.

"Jenarito... salúdeme a su madre hoy en su día. Recomendación de capitalista, no se meta en lo que no le importa, no escupa para arriba y recuerde... si se sube, lo voy a pasear", respondió Salinas Pliego a Villamil.

"Un abrazo, saludos desde mi iPhone... mejor póngase a trabajar que para eso le pagamos", agregó el empresario en un tuit.

Jenarito... salúdeme a su madre hoy en su día.



Recomendación de capitalista, no se meta en lo que no le importa, no escupa para arriba y recuerde... si se sube, lo voy a pasear



"SI SE SIENTE CUBANA, VÁYASE A VIVIR A CUBA": SALINAS PLIEGO A CITLALLI HERNÁNDEZ

Ricardo Salinas Pliego difundió en sus redes sociales "los estragos de un mal gobierno en Cuba" y "porqué es horrible vivir en un régimen comunista/socialista", en respuesta, la senadora morenista Citlalli Hernández dice que al empresario no le importa verse "ignorante" para difundir mentiras.

En Twitter, la senadora de Morena le pidió al empresario que hiciera un reportaje de lo que significa el bloqueo económico para Cuba, además de hablar de los aportes científicos de la isla y de la garantía en acceso a la salud y la educación.

"Como ya te sientes de la oligarquía mundial, no te importa verte ignorante para difundir tus mentiras. Habla, haz un reportaje de lo que significa el bloqueo económico para Cuba, habla de sus aportes científicos, de la garantía para todas y todos en acceso a la salud y educación", escribió la secretaria general de Morena al empresario.

En respuesta, el empresario le escribió a la morenista: "Primero que nada provecho, si se siente cubana, le gustan sus aportes científicos, la garantía en acceso a la salud y educación, váyase a vivir a cuba, se ve medio farsante escribir de comunismo desde un iPhone. Ah y de ignorantes mejor ni hablamos, no me va a entender".

"¿Por ´el bloqueo´ no se reproducen las vacas pollos y cerdos, no crecen las cosechas?... ¿en su cabecita por el bloque no se puede alimentar solo el pueblo? Busque cuántos gordos hay en cuba por la abundancia de comida y me avisa, bonito día, no haga corajes... desde mi iPhone", agregó Salinas Pliego en otro mensaje.

¿Por "el bloqueo" no se reproducen las vacas pollos y cerdos, no crecen las cosechas?... ¿en su cabecita por el bloque no se puede alimentar solo el pueblo?



Pero ahí no paró la respuesta del empresario, pues le dedicó otro mensaje a Citlalli Hernández: "Tlayudame a entender si de verdad cree que el problema es el bloqueo y qué es correcto quitarle la libertad a la gente hasta para decidir qué comer... Tlayudeme a entender si usted lo considera correcto cenadora: ¿Si o no?".

Tlayudame a entender si de verdad cree que el problema es el bloqueo y qué es correcto quitarle la libertad a la gente hasta para decidir que comer... Tlayudeme a entender si usted lo considera correcto cenadora:



Asimismo, Salinas Pliego dijo coincidir con el presidente de México sobre que, Estados Unidos debe suspender el embargo comercial a Cuba.