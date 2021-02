Viejos liderazgos del PRI, bajo el control de candidaturas

La inscripción de aspirantes a senadores, diputados y otros cargos de representación popular por parte del PRI, dejó al descubierto no solo el peso político de los grandes liderazgos del Revolucionario Institucional, sino el control que siguen ejerciendo en relación a la definición de candidaturas.

Al concluir el plazo de pre registro para aspirantes a un cargo de elección en los comicios de julio próximo, los Comités Directivos Estatales del PRI recibieron la documentación de los interesados, entre los que se enlistan viejos dirigentes tricolores, hijos, familiares y aliados políticos.

En algunas listas figuran representantes del partido en el Congreso que, tras haber llegado por la vía plurinominal, tendrán que competir está vez en urnas antes de dar el “salto” pues así lo estableció la llamada reforma “antichapulines” del partido por la que se prohíbe la reelección inmediata de legisladores de representación proporcional (que no son electos en urnas) a otro cargo de elección por la misma vía.

Tal es el caso del actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, quien se enlistó como aspirante a una senaduría por el Estado de México.

El líder parlamentario y ex dirigente nacional del Revolucionario Institucional, entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, se registró ante el Comité Directivo Estatal mexiquense como precandidato del tricolor por lo que competirá en urnas contra Delfina Gómez aspirante de Morena y Juan Zepeda de la coalición “Por México al Frente” que integran el PAN, PRD y MC.

Camacho Quiroz ha sido una vez senador de la República, dos veces diputado federal, ademas fue gobernador sustituto del Estado de México entre 1995 y 1999, así como presidente municipal de Metepec.

Mientras tanto su homólogo en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón no buscó cargo para él pero si pugnó para que su hijo obtenga una candidatura por la vía plurinominal. Pablo Gamboa Miner, diputado federal por Yucatán e hijo del coordinador parlamentario, sería de acuerdo con fuentes del partido el tercer enlistado entre los candidatos de representación proporcional.

También en representación de Yucatán se registró como aspirante Jorge Carlos Ramírez Marín, actual presidente de la Cámara de Diputados cuya licencia al cargo se discutirá este miércoles en la Comisión Permanente.

Un caso similar al de Emilio Gamboa es el de Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex dirigente nacional del PRI, ex gobernador de Sonora, tres veces diputado federal y dos veces senador, quien para estas elecciones garantizó a su hija Sylvana Beltrones la candidatura a la Cámara alta.

Según lo confirmó la diputada federal sonorense en breve estaría solicitando licencia al cargo para competir por un escaño en representación de un estado donde su padre es un liderazgo reconocido y respaldado por la militancia tricolor.

En Coahuila, una entidad históricamente gobernada por el PRI, los aspirantes al Senado de la República son cercanos a los Moreira que estuvieron bajo el poder del Estado durante 12 años. Se trata de Verónica Martínez García ex presidenta del PRI en Coahuila y ex diputada local, así como el legislador Federal con licencia y otro alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso.

En lo que respecta a aspirantes a la Cámara de Diputados destaca el registro de Fernando de las Fuentes Hernández, hijo del exgobernador, José de las Fuentes Rodríguez.

Para la representación de Tabasco en el Senado, se enlistó Manuel Andrade Díaz sucesor de Roberto Madrazo en la Gubernatura de Tabasco, que llegó al cargo en el segundo intento luego de que en la primera elección en la que participó fue anulada tras comprobarse la intromisión del Gobierno estatal.

Otro ex mandatario que también aspira a integrar la próxima legislatura del Senado, por lo que se registró este fin de semana, es Fernando Moreno Peña otrora gobernador del estado de Colima.

En Quintana Roo se inscribió como aspirante también a la Cámara alta, Raymundo King, ex dirigente del PRI en Quintana Roo durante ella administración del gobernador Roberto Borge Ángulo, uno de los 22 mandatarios que en el actual sexenio ha sido acusado de lavado de dinero, peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular en la función pública.

En Guerrero, el ex Alcalde de Acapulco, ex diputado local y federal, Manuel Añorve se registró como aspirante a una candidatura a Senado de la República. El ex legislador es considerado como uno de los operadores más cercanos de Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Para la representación en el Senado por el estado de Hidalgo se registró ante el Comité Directivo Estatal, Nuvia Mayorga Delgado, cercana del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien fue secretaria de Finanzas durante su mandato como gobernador de la entidad.

La ex comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, también competirá por un lugar en el Senado de la República, en donde por cierto tiene un lugar garantizado Osorio Chong por la vía plurinominal.

Mientras tanto en Chihuahua se registró en las instalaciones del PRI estatal José Reyes Baeza, ex director del ISSSTE y otrora gobernador de la entidad que peleará en julio próximo por un lugar en la Cámara alta.