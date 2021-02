VIDEOS: Los 6 puntos para la igualdad de hombres y mujeres que firmó AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta mañana en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Igualdad entre hombres y mujeres, ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y representantes de colectivos feministas y mujeres del país.

"Me da gusto que se esté firmando el acuerdo, no por lo que se va a hacer, sino por lo que ya se está haciendo: garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es evidente y se puede constatar viendo la tabla de los programas sociales y de bienestar", expresó el mandatario.

“Pienso que el movimiento feminista, independientemente de lo teórico, debe siempre tener como guía el humanismo; no se podría concebir el feminismo sin humanismo. Me da mucho gusto que estemos firmando este acuerdo, no para lo que se va a hacer, sino para consolidad y fortalecer lo que ya estamos haciendo, el garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

"No habrá machismo" @lopezobrador_ firma plan de igualdad y se compromete a que haya más mujeres ocupando cargos públicos. Enviará al @senadomexicano terna integrada por tres mujeres pic.twitter.com/neBk7c5LLn — La Silla Rota (@lasillarota) November 21, 2019

“Este gobierno representa a todos, es un gobierno plural, que atiende a todas las clases sociales, a todos los sectores económicos, a creyentes y no creyentes. Se tiene como objetivo principal dar atención preferente a los más necesitados, porque consideramos que eso es la justicia; no puede haber trato igual entre desiguales”, declaró.

A su vez, Sánchez Cordero expuso que parte de las necesidades de las mujeres radica en la inclusión laboral y dijo que “la Cuarta Transformación pone al centro a quienes han sufrido desventajas, desigualdades y abandonos”.

Directora de @inmujeres lee plan de género y @lopezobrador_ lo firma pic.twitter.com/FMYUavy8h1 — La Silla Rota (@lasillarota) November 21, 2019

Los 6 puntos del acuerdo:

1.- Para que las mujeres y niñas más pobres y discriminación estén siempre en el centro de la 4T y del desarrollo de México.

2.- Para que haya más trabajo formal, mejores condiciones y más derechos para las mujeres.

3.- Para garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres y niñas, con educación para todas, respeto, no violencia, paz y seguridad.

4.- Para que las familia y centros de trabajo compartan las labores de cuidado y las mujeres tengan más tiempo propio.

5.- Para que se procure una mejor atención a la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida

6.- Para trabajar juntas y juntos por una nueva cultura nacional basada en los valores y principio de gobierno: la igualdad de derechos y oportunidad para las mujeres y niñas. La libertad no se implora, se conquista.